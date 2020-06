Lastbilchaufføren troede, at containeren var tom. Foto: Katrine Wied

Chauffør dømt: Møbel fløj af lastbil og ned på motorvejen

Køge - 28. juni 2020 kl. 15:56 Af Katrine Wied

En 46-årig lastbilchauffør fra Jyderup er dømt for at tabe gods på Vestmotorvejen. Han erkender sig skyldig og får en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet. Det afgør retten i Roskilde.

Manden blev dømt for at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Den 28. februar 2019 kørte den 46-årige chauffør i sin lastbil på Vestmotorvejen ved Bjæverskov.

I retten forklarede manden, at han kørte med to skibscontainere på lastbilen. Han troede, at de var tomme. På et tidspunkt opdagede han, at en presenning, der dækkede den ene side af containeren, blafrede. Han standsede derfor i nødsporet for at gøre den fast.

Her opdagede han, at der var møbler i containeren. Dette havde han ikke set før, fordi den var pakket ind i plastik, som man ikke kunne se igennem. Da han igen satte lastbilen i gang rev et af møblerne sig løs og faldt af lastbilen, så det landede i nødsporet.

Den 46-årige mand blev imidlertid også opdaget af en patruljevogn. Her forklarede den ene af betjentene, at det var dem, der havde standset lastbilen. Han forklarede, at lastbilen kørte med en containerpavillon, der kan bruges som en midlertidig kontorbygning. Politifolkene lagde mærke til at der var noget plastik, der blafrede og pludselig fløj der et møbel ud fra containeren.

Da patruljen fik standset lastbilen, lå det smadrede kontormøbel i nødsporet og bag motorvejens autoværn. Der var også andre møbler i containeren, som betjentene efterfølgende hjalp chaufføren med at spænde fast.

Den 46-årige lastbilchauffør blev idømt en bøde på 2500 kroner. Han fik også en betinget frakendelse af kørekortet med en prøvetid på tre år.