Vibeke Nørhaven glæder sig til at byde kunderne velkommen til Byens Vinhus og forretningen byder i den forbindelse på et glas champagne på lørdag. Foto: Henrik Førby Jensen

Champagnefest - Vinspecialisten bliver til Byens Vinhus

Vinforretningen i Oluf Jensens Gaard bliver lørdag "voksen" og fejrer det med gratis bobler og gode tilbud

Køge - 27. april 2021 kl. 10:59 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Det er lige knap ti år siden, Vinspecialisten slog dørene op for første gang i Oluf Jenses Gård og lørdag er det så tid til at stå på egne ben: Indehavere Vibeke Nørhaven og Michael Weje tager afsked med samarbejdet med kæden og får nyt navn.

- "Teenageårene" er slut. Vi er blevet voksne og fra lørdag hedder vi "Byens Vinhus". Vi har brugt rigtig lang tid på navnet, for vi vil gerne signalere præcis hvad vi står for. Det skal være sådan, at folk føler, at det da er helt naturligt att købve deres vin hos Byens Vinhus. Vi føler, at vi har skabt et godt brand og vi vil gerne være endnu mere lokale og kommer til at satse mere på bæredygtighed, fortæller Vibeke Nørhaven.

Vinkæden Vinoble afløser Vinspecialisten som leverandør. Vinkæden hører under Østjysk Vinforsyning, der har en høj profil hvad angår bæredygtig produktion i alle led. Østjysk Vinforsyning er netop i gang med at afslutte et flerårigt forløb og ventes snart at blive certificeret med BeCorp - et amerikansk mærke, som dokumenterer netop stort fokus på en ansvarlig og miljørigtig produktion.

- Østjysk Vinforsyning har konceptet Respekt. Det handler om respekt for kvalitet, natur og fremtid. Vi ønsker mere bæredygtighed, mere økologi og gode arbejdsforhold for plukkere og allle andre, der er involveret i produktionen af vinene. vi har været igennem "den hårde proces" med et hav af vinsmagninger for at udvælge vinene - det har været fantastisk, fortæller Vibeke Nørhaven.

Butikken vil have et bredt udvalg af "Respekt" vine, omend der også fortsat vil være masser af konventionelle vine at vælge mellem. Trods navneskift og ny leverandør, vil stamkunderne fortsat føle sig hjemme i den hyggelige butik ved Brogade, forsikrer indehaveren.

- Vi går ikke ud i ekstremer - vi er de samme mennesker som før og vi er rigtig glade for de stærke faglige kompetencer, som vi kan trække på hos Østjysk vinforsyning. Både hvad angår vin og spiritus, siger Vibeke Nørhaven.

Med den nye selvstændighed følger også en større firhed til at udvælge sortiment og planlægge nye initiativer. Den frihed skal blandt andet bruges til at gøre det ivorvejen stærke lokale tilhørsforhold endnu stærkere, forklarer Vibeke Nørhaven.

- Vi vil lave en ny vinklub, som blandt andet vil give medlemmerne særlig adgang til bestemte vine og hvor man kan høre foredrag og optjene point til butikken og til vores vinbar på den anden side, fortæller hun.

Lørdag vil der iøvrigt være "snigpremiere" for åbningen af vinbaren med udeservering i gården. Desuden vil der være et glas gratis chamapgne for at fejre den festlige begivenhed.

- Vi synes, der høre champagne med til at fejre, når man bliver vosksen - og der vil selvfølgelig også være en perlerække af gode tilbud på vores vin og spiritus fra Østjysk Vinforsyning.