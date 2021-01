Corona Camping er inde i en proces, hvor politikerne vil »lovliggøre« pladsen og gøre op med helårsbeboelse. Michael Farnø, der ejer pladsen, kritiserer politikere over en bred kam for at negligere behovet for alternative boliger til de mennesker, der ikke har råd eller lyst til at bo på traditionel vis. Arkivfoto

Campingchef kritiserer politikere med skyklapper på

Køge - 15. januar 2021 kl. 19:08 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Tirsdagens debat i Folketinget bragte ikke mere afklaring for Michael Farnø, der driver Corona Camping i Borup.

Han mener stadig, at langt de fleste politikere skyder helt forbi målet og ikke vil anerkende, at der ér et behov for en pladser som hans - hvor almindelige mennesker kan søge hen, når tilværelsen ramler.

- De negligerer simpelthen problemet, og jeg synes ærlig talt, at de er nogle tøsedrenge. De taler og taler, men der sker reelt ikke noget, siger han efter at have hørt på politikernes mange argumenter i debatten.

- Det kommer snart ikke bag på mig, at Enhedslisten, Socialdemokraterne og SF har nogle mærkelige ideer om, hvad almindelige mennesker har behov for. De har måske nogle gode intentioner, men de kan ikke leve op til det, siger han og fortæller hvordan han for eksempel før jul havde besøg af en mor og hendes 14-årige datter, der ikke kunne finde andre steder at bo.

Han nævner også flere på hans egen plads, der ikke får den kommunale hjælp de har brug for til at komme videre i tilværelsen.

- Det er ikke alle, der kan finde ud af at snakke med »systemet« og der kommer ikke nogen for at hjælpe dem. Der er ingen handling over for de borgere, der har brug for det. Man skal jo hjælpe dem, mens de er her, i stedet for når de står på gaden og ér blevet smidt ud fra pladsen, siger han.

Michael Farnø har også givet udtryk for sin frustration på Corona Campings facebookside:

- Hvorfor er der ingen politikere, som spørger os om vores mening og erfaringer og det stigende behov for denne livsform, før de dømmer nutidens campingsamfund. Hvorfor må man som borger ikke selv bestemme hvor man vil bo, har han skrevet.

Han er, som det tydeligt fremgår, skuffet over, at de partier, der normalt taler de svages sag melder hus forbi her og han føler sig faktisk bedst repræsenteret ved indlæggene fra Nye Borgerlige og DF:

- Det har vist sig, at vi har mest sympati fra den borgerlige side, og især NB har forstået, at det handler om den personlige frihed og at give folk muligheden for at have et ophold til ok penge, indtil de kan komme videre med deres liv, pointerer han:

- Vi er faktisk rystede over, at der her i kommunen kan sidde en mand fra Enhedslisten, med det her område, og holde sig stramt til reglerne i stedet for at finde en løsning. Det bliver for meget politik, og man glemmer, at det er mennesker, vi har med at gøre. Det synes jeg er meget sørgeligt.

Michael Farnø er trods alt glad for at flere partier i Folketingssalen udtrykte et ønske om at se på mulighederne for at lave alternative boliger eller en form for lempelse af de nuværende regler for campingpladserne.

- Ny Borgelige, DF, Venstre, Radikale Venstre og Konservative er på rette vej med nogle af deres kommentarer fra Borgen i dag, skriver han i indlægget.

Han er bare bange for, at det fremlagt forslag fra DF kan medføre, at der bliver rift om få pladser, hvis oplægget er, at kun 10 procent af pladserne på udvalgte campingpladser skal være til vintercampering.

- Så får vi jo bare en situation som da man gav mulighed for at mange andelslejligheder kunne blive til ejerlejligheder. Det medførte en voldsom stigning i prisen, så mange pludselig ikke havde råd til en lejlighed, siger han og udtrykker en større tiltro til det borgerforslag omkring helårsbeboelse på campingpladser, der er fremsat på portalen borgerforslag.dk.

Det er fremsat en privatperson og her er der netop fokus på den individuelle ret til at vælge boform.