COWI: Støjværn tæt ved boliger har primært psykologisk effekt

Køge - 15. september 2021 kl. 13:13 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Der vil kun være tale om marginale støjreduktioner, hvis man opsætter støjskærme ved villaerne langs Snogebækstien umiddelbart ud til Køge Nord Station.

Det er den konklusion, som rådgivnings- og ingeniørvirksomheden COWI i foråret nåede frem til, da man foretog en række beregninger for at undersøge, hvordan støjen bedst kan bekæmpes. I COWI-rapporten, som blev udarbejdet på foranledning af Teknik- og Miljøforvaltningen, lyder det blandt andet:

»Beregningsresultaterne viser, at støjreduktionen er under 1 dB i de fleste beregningspunkter og op til 1,3 dB i punktet med størst reduktion. Opsætning af støjskærme på de undersøgte placeringer vil således kun medføre marginale reduktioner af vejstøjen i boligerne og vurderes at være på grænsen til at være hørbare. Der kan dog være en ikke uvæsentlig psykologisk effekt af at opstille støjskærme.«

Fundamental uenighed Den nyligt afdøde byrådspolitiker Torben Haack fra SF havde støjbekæmpelse i Køge Nord som én af sine vigtigste mærkesager. Borgerne i Køge Nord rådførte sig også ofte med Haack, der gerne - både i DAGBLADETs spalter og på rådhuset - tydeligt gjorde klart, at han mente, at støjramte Køge Nord-borgere ikke blev behandlet godt nok. Og han var, ligesom flere borgere ikke i tvivl om, at støjskærme ved Snogebækstien ville få en tydelig effekt.

Adspurgt til dette svarer Erik Swiatek:

- Jeg kan da godt forstå, at borgerne ikke er imponeret af håndteringen, siger han med henvisning til, hvor længe sagen har stået på.

Swiatek fortsætter:

- Men når det er sagt, var Torben Haack fundamentalt uenig med alle os andre i udvalget og forvaltningen. For alle beregninger har sagt, at en støjvæg, hvor borgerne og Torben Haack gerne ville have den, ikke ville give en hujende fis. Så jeg tror, at det mere handler om psykologi end naturvidenskab. Undersøgelserne siger i hvert fald, at den ikke ville give noget, siger han.

Søren Brask (V) forholder sig en anelse afventende, da hverken han eller resten af udvalget er klar over, hvad man gennem årene har lovet de berørte borgere.

- Det er der ikke overblik over, blandt andet fordi der i mellemtiden er kommet ny forvaltningsdirektør. Så det skal undersøges. Men forvaltningen peger også på, at eventuelle tiltag nok primært vil være af psykologisk karakter fremfor egentlig at virke støjreducerende. Men hvis vi har lovet borgerne i området noget, skal vi selvfølgelig overholde de løfter, siger Søren Brask.

Nærer stor mistillid Henning Stenager Petersen, mangeårig beboer på Munkevangen, er særdeles kritisk over for udmeldingerne fra rådhuset. Et sted i sin sagsbunke, der fylder 20-30 centimeter, som han har samlet sammen gennem seks år, fremhæver han desuden, at COWI tidligere har givet udtryk for, at et støjværn ved Snogebækstien vil have god effekt.

- Det gennemgående i dette er, hvor meget der er blevet forvansket. Der er talrige eksempler på faktuelle fejl i rapporterne og de ting, vi får at vide fra rådhuset siger han.

Henning Stenager Petersen nærer generelt stor mistillid til både forvaltningens, politikernes og COWI's udmeldinger.

- Og så har jeg grundlæggende heller ikke tillid til de støjprøver, der er lavet. Det er ikke engang støjprøver, det er beregninger, som alt andet lige laves ud fra nogle bestemte tidspunkter. I COWI-rapporterne skriver de, at støjskærme ved Snogebækstien ikke vil have den store indvirkning, og at det, der giver det bedste resultat, er at forhøje støjskærmen helt ude ved motorvejen. Sidstnævnte er vi sådan set ikke uenige i, og vi har også givet udtryk for, at det er den bedste løsning. Det står vi gerne på mål for. Det vil tilgodese flest mulige borgere. Men nu forventer Køge Kommune så, at Vejdirektoratet betaler det hele. Men det er altså Køge Kommune, der har åbnet for, at støjen kom ind i området. Det glemmer man lige at nævne, siger Henning Stenager Petersen

Han henviser til, at en hidtidig støjskærm ved Snogebækstien for år tilbage blev fjernet, hvilket fik støjniveauet til at stige betragteligt i villaområdet, hvor han har boet siden 1972.

Vil kæmpe videre - Og som jeg ser det, vil det være en god investering, hvis man kan opsætte en støjskærm, som kan reducere støjen med end én decibel. Det vil give en pæn støjreducering, siger han.

Og hvad vil beboerne så stille op nu?

- Det er ulyksaligt at skulle nævne Torben Haack, men han var manden. Han var vitterlig manden. Vi skulle have haft et møde med ham umiddelbart, før han gik bort. Men vi vil kæmpe videre, siger Henning Stenager Petersen, som fortæller, at adskillige beboere i området deler hans opfattelse af sagen.

