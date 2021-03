Se billedserie Et nyt kviktestcenter i CAMPUS Køge skal gøre det nemmere for elever, kursister og medarbejdere. Testcenteret er dog åbent for alle. Foto: Fie Illum Jessen

CAMPUS Køge får kviktestcenter

Køge - 16. marts 2021 kl. 09:32 Kontakt redaktionen

Allerede mandag morgen sad et beredvilligt team klar til at teste offentligheden for COVID-19 i det nye kviktestcenter i CAMPUS Køge, der er en del af Region Sjællands indsats sammen med Falck for at gøre det lettere for borgere at blive testet. Det oplyser EUC Sjælland i en pressemeddelelse.

Campus-partnerne har siden nytår været i dialog med regionen og Køge Kommune om muligheden for at åbne et testcenter.

- At få et testcenter i CAMPUS Køge gør det direkte muligt at betjene elever, kursister, studerende og ansatte. Det glæder os derfor meget, at vi er blevet bevilliget et. Det er netop det, der kan bidrage til, at vi kan åbne forsvarligt, og vi ser frem til, at CAMPUS Køge atter kan fyldes med liv i takt med varmen og foråret kommer og andelen af vaccinerede danskere stiger. Det giver os forhåbninger for, vi kan gå mere normale tider i møde inden længe, siger Tim Christensen, formand for styregruppen i CAMPUS Køge og direktør på Køge Handelsskole.

Nemt at blive testet

Testcentret udfører kviktest via næsepodning, og ugen er startet med, at både undervisere og elever allerede har benyttet sig af tilbuddet.

Daniels Blankholm, Facility Manager på EUC Sjælland, har i løbet af weekenden samarbejdet med Falck, om at få faciliteterne på plads.

- Et kviktestcenter i CAMPUS Køge gør det meget nemmere for elever, kursister og medarbejdere, at de ikke skal bruge ekstra tid på at få taget en test på en anden adresse - de kan gøre det lige her, siger Daniels Blankholm.

Kviktestcenteret ligger på Campusbuen 31, 4600 Køge. Der er indgang til venstre ved boldbanen. Der er åbent for alle mandag til fredag fra klokken 9.00-16.00. Det tager to minutter at blive testet. Giver man sit telefonnummer, får man en sms med sit test-svar. Såfremt testsvaret er positiv, vil pågældende blive kontaktet af smitteopsporingen for at få assistance til en PCR-test.

Elever skal have to negative testsvar, før de kan komme tilbage i skole igen.