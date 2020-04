Byrådsmedlemmerne må vinke farvel til at mødes ved næste byrådsmøde. Det bliver afviklet digitalt. Interesserede borgere kan følge med på web-tv. Foto: Katrine Wied

Byrådsmødet i april bliver digitalt

Køge - 21. april 2020 kl. 19:00

Normalt er det byrådssalen i Danmarks ældst fungerende rådhus som danner rammen, når Køge Kommunes byråd samles til byrådsmøder. Til næste byrådsmøde, tirsdag den 28. april, ser det imidlertid anderledes ud, oplyser kommunen nu i en pressemeddelelse. Som følge af situationen med corona-virus, hvor det stadig tilrådes at holde afstand til hinanden, mødes byrådspolitikerne digitalt.

- Selv om de digitale platforme aldrig kan gøre det ud for det fysiske møde, så kan meget heldigvis klares her, udtaler borgmester Marie Stærke (S) i pressemeddelelsen og fortsætter: - Ved hjælp af de digitale platforme har vi nemlig muligheden for at lade lokaldemokratiet fortsætte i denne særlige periode, hvor vi skal holde fysisk afstand. På byrådsmødet den 28. april har vi vigtige ting på dagsordenen, som vi politikere skal tage stilling til – blandt andet fremrykningen af en række anlægsprojekter, der kommer kommunens borgere som erhvervslivet til gavn.

Følg med på nettet

Da der ikke bliver tale om et fysisk møde, bliver det altså heller ikke muligt for interesserede borgere at deltage på mødet.

Til gengæld opfordres alle interesserede til at følge med på Køge Kommunes web-tv, der transmitterer udsendelsen. Linket findes under fanen Byråd og Politik på kommunens hjemmeside.

Skriftlige spørgsmål til byrådet, samt kommunens svar, vil blive læst op på byrådsmødet. Normalt skal spørgeren være til stede, hvis spørgsmål og svar skal læses op. Byrådet har besluttet, at man på byrådsmødet den 28. april fraviger denne regel, oplyser kommunen i pressemeddelelsen.

Borgere, der gerne vil stille mundtlige spørgsmål, opfordres til at gøre dette, så snart byrådsmøderne igen kan afvikles fysisk. Alternativt kan man benytte muligheden for at sende sine spørgsmål på mailen raadhus

Borgere der benytter denne mulighed får svar på mail efter byrådsmødet.

Byrådsmødet finder sted tirsdag den 28. april klokken 17.00.