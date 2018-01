Byrådsmedlem i Køge Erik Swiatek (S) vurderer, at konsekvensen af den hårde tone på de sociale medier kan blive, at politikere helt vælger at droppe politik.

Byrådsmedlem om grove kommentarer: - Det ligner en tabt sag

Køge - 20. januar 2018 kl. 20:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ting er kontanthjælpsmodtager, der er frustrerede over, at livet er ved at gå fra hinanden, men når andre politikere eller kendere af det politiske spil kommer med grove udbrud, er det et problem.

Sådan lyder opråbet fra Erik Swiatek (S), der er byrådsmedlem i Køge Kommune. Han endte forleden i en diskussion på Facebook med anden politiker fra Køge. Kommentarerne føg imod den socialdemokratiske politiker, og der blev brugt ord som »tudekiks«, og at man skulle passe på med at sige noget til Erik Swiatek.

- Hvis det nu var Hr. eller Fru. Pedersen, var det noget andet, men her er en mand, som vil i byrådet. Det er besynderligt, og det er meget værre, påpeger Swiatek og uddyber:

- Der er også eksempler på folk, som er meget aktive på Facebook og kender det politiske spil, der kommer med negative kommentarer. De burde heller koncentrere sig om sagen end at komme med halvfornærmende kommentarer.

Overvejede politisk farvel Diskussionen endte han ved at proklamere, at han ville stoppe med at følge det pågældende opslag på Facebook. Ifølge Erik Swiatek er der et generelt problem på de sociale medier.

- Jeg har en oplevelse af, at det går rigtigt stærkt fra bolden til personen. Det er frustrerende, når man går ind med god vilje for at briefe folk lidt om, hvad der rører sig, og det så meget hurtigt bliver til skidt, siger S-politikeren.

Han peger på, at diskussionerne er langt mere sobre, når de finder sted i den virkelige verden.

- Nogle gange overvejer jeg, om man overhovedet skal indgå i en debat på Facebook. Hvis du møder de samme personer privat eller face-to-face, så kommer der aldrig den samme slags kommentarer, siger Erik Swiatek og forklarer:

- Under valgkampen mødte jeg mange folk, som var meget uenige med mig politisk, men det var kun én af dem, der blev en anelse personlig.

Hvad man kan gøre for at forbedre debatten på eksempelvis Facebook?

- Jeg håber ikke, at det er en tabt sag, men lige nu synes jeg, det ligner det på nogle punkter. Konsekvensen på længere sigt bliver, at politikere står af og siger, at det gider de ikke. Jeg har ikke gjort det endnu, men tanken var oppe at vende, da der blev kommenteret, »at nu skulle man jo passe på med ikke at gøre Erik Swiatek tøsefornærmet«.

Nervøs for fremtiden En af Swiateks kollegaer i Køge Byråd er SFs gruppeformand, Thomas Kielgast (SF). Han er også frustreret over de usaglige diskussioner på de sociale medier.

- Det handler om, at man meget nemt bliver hængt ud. Man kan godt bruge tid på at berigtige folk, men til sidst orker man ikke mere. Hvis man lukker et hul, så bliver der gravet tre mere. Det er frustrerende og tager meget tid, siger Kielgast.

Han kunne godt se sig selv droppe de sociale medier en dag.

- Den dag, jeg ikke er i politik, kunne jeg godt finde på at sige farvel til nogle af de sociale medier, for nogle gange hopper kæden af for folk. Jeg kunne godt være nervøs for hvad der vil ske om fire år, hvis tonen bliver strammet endnu mere, siger Thomas Kielgast.

