Borup Privatskole ser frem til at kunne udvide på den nærliggende grund, hvor man vil bygge en ny sportshal og to nye faglokaler. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Byrådet siger god for at udvide Borup Privatskole

Køge Byråd sender forslag til en ny lokalplan for Borup Privatskole i offentlig høring. Lokalplanen lægger op til at udvide skolens matrikler langs Bækgårdsvej, hvor der ønskes en ny bebyggelse på cirka 1.200 kvadratmeter, som kan bruges til blandt andet en idrætshal og flere faglokaler.

- Det er dejligt, at vi nu får muligheden for at skabe mere plads til de mange elever på Borup Privatskole. Man har længe ønsket at udvide skolens lokaler, så der bliver plads til nye muligheder, og hvis lokalplanen godkendes, ser det ønske ud til at gå i opfyldelse snart, siger borgmester Marie Stærke (S) i en pressemeddelelse.