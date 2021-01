Se billedserie Vikingeborgen skal gøres til en attraktion, man bare skal se! Men indtil den står færdig vil museet stå for at formidle historien om Borgring. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Byrådet rykker million til vikinger

Køge - 28. januar 2021 kl. 08:59

Vikingeborgen ved Køge er på vej til at blive verdensarv.

Opmærksomheden omkring Køges Borgring følger byrådet op på ved at fremrykke en million kroner fra 2022 budgettet til brug på en kommende vikingeudstilling på Køge Museum.

Det betyder, at vikinge- og historieinteresserede allerede fra i år, forventes at kunne opleve et udsnit af de hundredevis af vikingegenstande, der er fundet fra vikingeborgens område. Samtidig vil museet formidle processen om borgringens vej til forhåbentlig at blive en UNESCO-Verdenskulturarv. På den måde kan alle følge med i udviklingen og give deres besyv med, skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

- Borgringen er en vigtig del af danmarkshistorien og ikke mindst af Køges historie. Derfor vælger vi i byrådet at sætte fokus på denne vigtige verdensarv, ved at hjælpe til med at fortælle historien om vores forfædre, der lagde grundstenene til det Køge, vi kender i dag, siger borgmester Marie Stærke (S).

For at fremrykke planerne om en vikingeudstilling på Køge Museum flyttes pengene fra anlægsprojektet Modernisering af Køge Musikskole til Borgring i 2021. Det tilsvarende beløb flyttes fra Borgring tilbage til den planlagte modernisering af Køge Musikskole i 2022. Omrokeringen af midlerne kommer ikke til at påvirke det samlede projekt for modernisering af Køge Musikskole, der samlet set skal moderniseres for i alt 7,5 millioner kroner over de næste to år.