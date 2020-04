Et nyt lokalplansforslag lægger op til, at der gøres plads til store butikker, eksempelvis bilforhandlere, i Den Hvide By.

Byråd vil give plads til større butikker i Den Hvide By

Køge - 22. april 2020 kl. 05:00 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har gennem flere år været stigende efterspørgsel på butiksarealer til pladskrævende butikker såsom bilforhandlere i Den Hvide By i Køge.

Derfor er forberedelse af en ny lokalplan, som skal tillade større butikker, blevet sat i gang, og forslaget sendes nu i otte ugers offentlig høring. Udspillet indeholder i alt 12.000 kvadratmeter areal i den østlige del af Den Hvide By, nærmere bestemt området, der betjenes med vejadgang fra Valdemarshaab og Værftsvej.

Niels Rolskov (EL), formand for Klima- og Planudvalget, behandlede sagen fra forleden, og han ser umiddelbart ingen hindring for at lade det nye lokalplansforslag blive til virkelighed. At flere bilforhandlere potentielt ønsker at placere sig her, står dem selvsagt helt frit for, siger udvalgsformanden med hensyn til de mange eksisterende bilforhandlere på eksempelvis Tangmosevej.

- Vi ved, at mange bilforhandlere godt kan lide at være samlet og spejle sig i hinanden, og det gør det jo også nemmere for den enkelte borgere, der måske er på udkig efter en ny bil, at gå en søndagstur i området og så besøge alle på én gang, siger Niels Rolskov.

Den gældende lokalplan tillader kun såkaldt arealkrævende varegrupper, der er betegnelsen for butikker i størrelsen mellem 400 og 1.500 kvadratmeter. Med pladskrævende varegrupper i det konkrete lokalplansforslag kan der derimod tillades butiksarealer på op til 2.000 kvadratmeter.

En rigtig bilby

Venstres Ken Kristensen har heller ikke de fjerneste betænkeligheder ved at sende lokalplanen i høring. Er der behov for flere store butiksarealer i Den Hvide By, går han gerne med til at sætte rammerne for dette.

- Og vi hører netop fra bilforhandlere og forretningsdrivende, at der er behov for mere plads. Køge er en rigtig bilby og tiltrækker mange grundet det. Vi skaber nu rammerne for, at flere kan komme til, siger han om lokalplansforslaget.

Såfremt lokalplanen vedtages senere på året, vil det udpegede område i fremtiden også kunne rumme flere kontor- og serviceerhverv, grossist- og lagervirksomheder samt mindre, publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder. Altså foruden bilforhandlere.

I selve lokalplansforslaget skriver forvaltningen:

- Byrådet mener, det er hensigtsmæssigt at omdanne den del af Den Hvide By, således at efterspørgslen efter etablering af butikker til særlig pladskrævende varegrupper kan efterkommes. Ved ændring af denne del af området, vil den nuværende anvendelsesmulighed til almindelige udvalgsvarer ophøre, men de øvrige, hidtil tilladte anvendelser, overføres til den nye lokalplan.