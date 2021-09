Foreningen Herfølge Folkeskov har planer om at redde Præsteskoven fra fældning og senere omdanne den fra driftskov til urørt og plejet skov, der også vil gavne biodiversiteten i området. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Byråd siger ja til at redde Præsteskoven

Køge - 01. september 2021

Økonomiudvalget har allerede sagt ja, og nu er beslutningen også truffet i byrådet.

Køge Kommune er dermed klar til at betale sin andel af prisen for, at foreningen Bevar Præsteskoven i Herfølge kan købe den fældningstruede skov.

Køge Kommune giver et tilskud på 1,5 millioner kroner til foreningen. I alt skal foreningen betale tre millioner kroner for at frikøbe skoven. De resterende 1,5 millioner kroner har foreningen skaffet gennem indsamling blandt borgere, virksomheder, salg af skovbeviser og støtte fra fonde.

Køge Kommune støtter foreningen i købet af Præsteskoven på betingelse af, at foreningen varetager driften af skoven, at foreningen ikke har kommercielle aktiviteter i skoven, samt at alle aktiviteter i skoven skal være åbne for alle.

- Jeg er dybt imponeret over det engagement og det arbejde, foreningen Herfølge Folkeskov har lagt i at redde Præsteskoven fra fældning. Det har været helt utroligt at se, hvor meget denne her gruppe af frivillige har opnået på ganske kort tid, og jeg er stolt af, at vi i Køge Kommune kan støtte op om arbejdet, siger borgmester Marie Stærke (S).

Foreningen Herfølge Folkeskov har planer om at redde Præsteskoven fra fældning og senere omdanne den fra driftskov til urørt og plejet skov, der også vil gavne biodiversiteten i området.

Udover støtte til købet af skoven fritages foreningen også for at betale grundskyld i forbindelse med købet af Præsteskoven.