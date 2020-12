Anlægsbevilling frigivet til femte etape af omfartsvejen i Borup. Her ses den sydlige del af Ryeskovvej, der ventes at blive væsentligt mindre trafikeret, når omfartsvejen står klar. Foto: Anders Fallesen

Byråd siger go til femte etape af Borup omfartsvej

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde dispositionsforslag for omfartsvejens etape 4 og 5. Forslaget skal danne baggrund for borgerinddragelse, så det endelige projekt får en udformning, der så vidt muligt, tilgodeser de forskellige behov og ønsker i området. Der vil blive afholdt et digitalt borgermøde snarest muligt. Mødet vil blive annonceret på Køge Kommunes hjemmeside.