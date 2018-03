Stort byrådsflertal har nu godkendt det 360 graders eftersyn af Køge Idrætspark, som den oprindelige konstitueringsgruppe bestående af S, LA, DF og EL gav hinanden håndslag på at gennemføre. Her ses dele af idrætsparken, som den på sigt kan komme til at se ud. Illustration: C.C. Contractor/Cubo Arkitekter

Byråd lukker ned for storstilet eftersyn

Køge - 22. marts 2018 kl. 16:47 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blækket på den oprindelige konstitueringsaftale var knap tørt i de tidlige morgentimer efter kommunalvalget, før det nye flertal meldte ud, at der skulle gennemføres et 360 graders eftersyn af Køge Idrætspark-projektet.

Især Liberal Alliance og Enhedslisten har hele vejen været modstandere af store dele af Køge Idrætspark, og sammen med Dansk Folkeparti slog de dagen efter valget fast, at der var brug for et gennemgribende gennemsyn. Af projektets økonomi, planforhold, omfang og konsekvenser. Hver en sten skulle vendes, var udmeldingen i DAGBLADET.

EL og LA er siden de eneste af byrådets partier, som har benyttet lejligheden til at holde møde med direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen, Lene Østergaard Lunde, som led i det nu overståede eftersyn af projektet.

- Vi er blevet klogere, og det var rigtig godt at have den runde med forvaltningen, sagde Jeppe Lindberg (LA) på byrådsmødet.

Mens borgmester Marie Stærke (S) kaldte eftersynet for »en god proces,« kunne Venstres Mette Jorsø ikke lade være med at antyde, at eftersynet nok også havde karakter af signalpolitik. Da nærværende avis spurgte hende til sagen for halvanden måned siden, forklarede hun da også, at hun på det tidspunkt intet havde hørt om et eftersyn.

- Jeg smiler lidt over denne sag og tænker, at det måske er et resultat af noget fra valgaftenen med partier fra flertallet, sagde hun på byrådsmødet og fortsatte:

- Men når det så er sagt, håber jeg altid, at der vil komme 360 graders eftersyn af de store sager, for ellers risikerer vi som byrådsmedlemmer at gå glip af vigtig viden, som vi har krav på.