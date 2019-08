Vi har brug for, at køgenserne bakker os op, så politikerne forstår, at Køge selvfølgelig skal have sit eget levende livemusik-miljø, siger Jesper Friis fra Musikforeningen Bygningen. Foto: jcj

Bygningen sætter tryk på hvervekampagne

Køge - 07. august 2019 kl. 18:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musikforeningen Bygningen sætter nu tryk på en hvervekampagne, som skal knytte endnu flere medlemmer til foreningen. Målet er at fordoble medlemstallet inden for de næste måneder. Flere medlemmer skal sikre foreningens position og mulighed for fortsat at kunne levere rytmiske koncerter på et højt niveau.

- Det er utrolig vigtigt for foreningen at have et stærkt og loyalt bagland i en tid, hvor foreningen er presset på økonomien på grund af den faldende økonomisk støtte fra bl.a. Køge Kommune, siger formanden for foreningen Jesper Friis.

Foreningen har inden for de seneste år fået næsten halveret den økonomiske støtte fra Statens Kunstfond og Køge Kommune. Det har sat foreningen, der arrangerer op mod 50 koncerter om året i Teaterbygningen, under pres.

- Vi har i snart 20 år demonstreret, hvor stor betydning musikforeningen har for Køge. Vi har brug for, at køgenserne bakker os op, så politikerne forstår, at Køge selvfølgelig skal have sit eget levende livemusik-miljø. Vi har haft et utrolig stærkt forår med mange udsolgte koncerter, derfor tror vi tiden er rigtig nu til at knytte endnu flere køgensere til foreningen, siger Jesper Friis.

Foreningen har lige nu godt 300 medlemmer og har ambition om at runde de 500 medlemmer inden årets udgang.

Et medlemskab af Musikforeningen Bygningen koster 150 kroner om året. Som noget nyt kan medlemmer af foreningen få rabat på alle koncerter og shows, ligesom medlemmer bliver tilbudt 24 timers forkøbsret til de populæreste koncerter samt adgang til koncert-pakken »6 på opleveren« - seks særligt udvalgte koncerter.

Kampagnen begynder lørdag den 10. august i Hugo's gård, hvor der vil være koncert med det klassiske bluesrock-band Beefeaters. Her vil medlemmer af musikforeningen Bygningens bestyrelse være til stede og skyde kampagnen i gang.

I efteråret kan man blandt andre opleve Gangway, Jacob Dinesen, Anders »Anden« Matthesen, Folkeklubben og DR's Big Band.