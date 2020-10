Bygherre: Fornuftig interesse for nye lejeboliger

En p-plads pr lejlighed

Parkeringspladser er altid et spørgsmål i forbindelse med nybyggeri. Kommuneplan 2017 har en p-norm for Køge By med et krav om, at hver bolig har 0,75 p-plads til rådighed. Det svarer til 18 p-pladser for de 24 lejeboliger. P-normen med kravet om 0,75 p-plads per bolig blev sat ud fra et ønske om at mindske (bil)pendlertrafikken gennem de stationsnære områder, men der bliver faktisk flere pladser edn normen foreskriver, fastslår Dennis Sommer.