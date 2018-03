Se billedserie Officielt er byggeriet af Køge Idrætspark nu gået i gang, men endnu var der relativt stille på det indhegnede området i denne uge. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Byggestart: Køge Idrætspark er på vej

Køge - 10. marts 2018 kl. 16:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om kalenderen viser 8. marts, kigger de fleste stadig langt efter forårets sol og varme. På Køge Stadion ligger flere centimeter sne tungt og uberørt, men snart vil maskiner og byggefolk indtage området på hjørnet af Ringvejen og Stensbjergvej.

I denne uge gik byggeriet af Køge Idrætspark nemlig officielt i gang - så småt. Indtil videre har man indhegnet hele byggeområdet og er nu gået i gang med at genhuse nogle af områdets foreninger. Atletikhuset er nemlig noget af det første, som skal rives ned, og derfor var man torsdag i gang med at klargøre nye lokaler hos Køge Boldklub for at give plads til atletikudøverne. At foreninger nu i højere grad blandes sammen under byggeperioden, vil gøre pladsen lidt mere presset i en periode, erkender forvaltningen.

Køge Kommune har lavet en såkaldt vejledende faseplan, der viser, at den indledende nedrivning og genhusning er »fase 0«. Den ovennævnte del af byggeriet forventes af tage nogle måneder, da der også skal nedrives en række andre småbygninger, afgraves en slaggebane og omlægges ledninger i jorden.

Fase 1 - Stadion Den efterfølgende fase er formentlig en af de mest interessante og omdiskuterede. Fase 1 handler nemlig om renoveringen af stadion, hvor der både skal anlægges en ny kunstgræsbane med indbygget varme, et nyt tribuneafsnit og etableres nye lysanlæg. Derudover skal der fjernes en række træer for at gøre plads til stadion, som kommer til at ligge mere parallelt med Ringvejen.

Den omfattende renoveringen forventes at tage sin start inden for den næste måned og man regner med at være færdig i slutningen af året eller begyndelsen af 2019, hvilket giver mulighed for, at HB Køge kan spille deres første fodboldkampe på det nye stadion næste år.

Selv om kulden og sneen endnu ikke har sagt sit sidste ord, så forventer man ikke fra kommunens side, at det kolde vejr kommer til at spille en rolle i forhold til tidsplanen.

Fase 2 - Hal 3 Næste fase tager fat i endnu en markant del af Køge Idrætspark, nemlig den efterspurgte Hal 3, der skal give bedre forhold for breddeidrætten. Arbejdet med den nye hal forventes at gå i gang efter sommerferien og vil tage omkring et års tid, ifølge den vejledende faseplan. Hal 3 skal blandt andet sammenbygges med de to eksisterende haller i området.

Fase 3 - Hjørnebygninger Det efterfølgende større punkt i projekt Køge Idrætspark handler om de tre såkaldte hjørnebygninger, der efter planen kan indrettes til både liberalt erhverv, serviceerhverv og detailhandel. Den første hjørnebygning, som skal etableres, er bygningen ud mod Stensbjergvej i stadionområdets nordvestlige hjørne. Her har tanken eksempelvis været, at der kunne etableres detailhandelsareal på op til 1.500 kvadratmeter.

En del af dette byggeri sættes i gang allerede over sommeren, mens de to andre hjørnebygninger ifølge faseplanen første startes op i 2019 og 2020.

Sideløbende med hjørnebygninger kan man også forvente at se byggeriet af de nye og meget efterspurgte omklædnings- og klubfaciliteter langs Køge Stadion skyde i gang. Som beskrevet i DAGBLADET Køge torsdag, så vedtog et politisk flertal i denne uge, at Køge Kommune selv skal stå for byggeriet af foreningslokalerne, mens de overliggende etager udbydes.

Derfor kan man nu også sætte en foreløbig dato på omklædningsfaciliteterne, som forventes at stå færdige medio 2020.

