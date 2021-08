Byggeplaner vækker bekymring

Se billedserie Der var ikke mange tilhørerer i Teaterbygningen, men de fremmødte havde stor spørgelyst. Foto: Torben Thorsø

Køge - 20. august 2021 kl. 15:02 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Kommuneplan 2023-2033 er en moppedreng på knap 800 sider og på torsdagens borgermøde om planen indrømmede borgmester Marie Stærke (S) gerne, at hun ikke havde nærlæst alle de mange sider.

Hun fik også mest brug for at redegøre for de dele af planen, der handler om en potentiel udbygning ved Kimmerslev Sø, kaldet Kimmerslev Høje, og så den tænkte boligudvikling i området Hastrup Øst.

Det var nemlig her flere bekymrede borgere, i salen på Teaterbygningen, havde mest på hjerte.

- Et byggeri ved Kimmerslev Høje vil være en skændsel for Borup og gøre, at det sidste, fantastiske view ud over Kimmerslev Sø forsvinder og at området aldrig bliver sig selv igen, som det lød fra en tilhører i salen.

Borgermødet begyndte altså med et overblik over blandt andet nye boligudviklingsprojekter i kommuneplanen, som nu er sendt i høring.

Det gælder især de tre store områder: Herfølge Vest, Hastrup Øst og så altså et potentielt nyt boligområde ned mod Kimmerslev Sø, som dog først vil komme i spil omkring 2029.

Men aktuelt er det altså ved at blive skrevet ind i Kommuneplan 2021-2033 og det er de lokale borgere i Borup meget lidt begejstret for:

- Vi forstår ikke, hvorfor I vil tage den mest naturskønne plet i området og bebygge den på en måde, der mest af alt virker som om i gerne vil please de store entreprenører, lød det fra en anden tilhører, der hæftede sig ved at man i kommuneplanen har flyttet et område øst for omfartsvejen og lagt det lige øst for Kimmerslev Sø, hvor der i forslaget er lagt op til at bygge 250 boliger.

Når området er flyttet, så skyldes det i vid udstrækning, at man på det nye område vil have bedre muligheder for at binde det nye område sammen med resten af Borup bymidte, lød det fra repræsentanter fra Teknik og Miljøforvaltningen i Køge.

Marie Stærke fortalte også, at flyningen var sket efter en dialog med en lokal grundejer i det nye område.

Hvis man skal have mere boligudvikling i Borup, så var det måske bedre at tænke det sammen med selve Borup, så der kommer mere liv i gadebilledet, lød det fra en anden tilhører:

- Jeg tror, det er væsentligt at tænke byudviklingen så klogt, langsigtet og bæredygtigt som muligt i stedet for bare at lytte til en enkeklt grundejer, der er med på ideen. Lad os gøre det på en måde, så vi støtter op om handlen i vores by og hvor vi tænker en langsigtet udvikling af Borup, sagde hun og pointerede helt konkret, at med en placering ved Kimmerslev Høje, så vil bebyggelsen ligge meget tæt på motorvejen, så nye beboere vil gøre deres indkøb i for eksempel Køge eller Ringsted.

- Lad os bevare den naturperle som Kimmerslev Sø ér, for det er jo en vigtig del af den motivation vi som borgere haf haft for at flytte til Borup, agumenterede hun også, og blev suppleret af sidekammeraten:

- Vi skal have udvikling i Borup, for det er trist at se vores center i dag. Men det er nødt til at være en kontrolleret og intelligent udvikling af Borup.

Et andet sted i kommunen er de også bekymrede for planerne om nye boligområder, nemlig hos naboerne til området Hastrup Øst, hvor der med tiden planlægges op til 400 nye boliger.

Her forudser man - yderligere - trafikkaos, hvis flere hundrede beboere i bil enten skal over Egøjevej mod Køge eller ledes gennem en tunnel under jernbanen, Lille Syd, gennem det nuværende Hastrup:

- Folk sidder allerede i kø for enden af vejen (hvor der er en smal bro over jernbanen, red.) I har simpelthen glemt at kigge på vejnettet, før i udbygger, lød det fra en beboer i området, mens en anden pegede på, at de mange »nye« biler, der er på tale at lede gennem det nuværende Hastrup, vil være en stor belastning for bydelen.

I det nordlige del af Hastrup Øst ligger Køge Fællesjord, der netop kigger på mere bæredygtige muligheder for at både boliger og transport.

Herfra lagde en af de involverede parter op til, at kommunen i langt højere grad tænker bæredygtighed og god offentlig transport ind i udviklingsplanerne, eventuelt suppleret med pladser til delebiler.

Her havde Konservatives Thomas Kampmann en kommentar:

- Jeg ville også ønske, at vi kunne være mere bæredygtige på transportområdet, men jeg tror, bilen er kommet for at blive, og skrækeksemplet er jo Køge Kyst, hvor man netop lagde op til andre muligheder og vedtog en lavere parkeringsnorm. Men området er plastret til med biler alligevel, så vi er åbenbart ikke der endnu, hvor vi kan undvære den.

- Nej, det er ikke blevet taget godt imod her, så det viser, at vi godt kan have visionen, men virkeligheden er åbenbart en anden, supplerede Marie Stærke (S)

På mødet kom man også omkring områet Ølby Strandenge, der dækker over det måske knap så flatterende Sun Chemical.

Virksomheden har bebudet, at de lukker produktionen ned i 2022 og dermed bliver der åbnet op for »spændende muligheder« i området fortale borgmesteren, der dog også påpegede, at der ligger en stor udfordring i, at jorden er forurenet. Så man skal først finde ud af, hvordan en eventuel udvikling kan ske.

Ikke langt derfra er der også store planer for Collstropgrunden, der også er forurenet, og netop derfor er man ved at udvikle et projekt, hvor livet skal udfolde sig over almindeligt gadeniveau. Det bliver med adgang direkte fra den massive gangbro, der er bygget ved Køge Station.

På området er der blandt andet planlagt erhverv og store butiksarealer.

Det mente en tilhører dog var en fejludnyttelse og pegede på, at området i stedet ville være perfekt til for eksempel

ungdomsboliger. Til det svarede Marie Stærke, at her var der en udfordring i forhold til støjgrænser, hvor klager fra beboere ville gå hårdt ud over erhvervslivet i området, blandt andre Køge Havn og Junckers fabrik.

Her var budskabet, at selvom det kunne lyde som en god ide, så vil Køge Kommune gerne beskytte erhvervslivet og derfor er der tænkt i andre muligheder på Collstropgrunden.

Der kom også et spørgsmål angående om bymidten i Køge virkelig kan kapere flere store butikker og her svarede borgmesteren, at politikerne har set på en detailhandelsanalyse, der siger, at byen godt kan bære de planlagt butikker og andet i området.

Der kom også flere spøgsmål, der kritiserede flere af de byggerier, der er planlagt i Køge: de er enten for dyre at flytte ind, ikke bæredygtige nok eller de er ikke lige, hvad Køge Kommune har brug for.

I den forbindelse kom Venstres Ken Kristensen med en bemærkning:

- Jeg er glad for, at der er kommet mange gode forslag til boligudviklingen her i dag. Vi politikere er dog også forpligtet til at kigge på andet end personlige ønsker; vi er også nødt ti at kigge på, hvor meget en kommune kan bære i forhold til for eksempel boligtyper. For der skal jo også komme nogle indtægter ind og her kigger vi netop på boligsammensætningen i kommunen, sagde han blandt andet og pegede på, at der faktisk har været stor efterspøgsel på de seneste boliger, der er bygget i Køge Kommune.

Mødet sluttede med, at borgmester Marie Stærke takkede for de mange kommentarer, der kom i løbet af aftenen og hun opfordrede alle borgere i kommunen til at skrive et høringssvar, hvis de har en mening om forslaget, eller gode ideer, til den nye kommuneplan, der nu er i høring.

Der er høringsfrist den 3. september og kommuneplanen forventes at blive vedtaget i december.