- Vi må håbe, at det ikke bliver en lang periode, vi er inde i, siger Kristian Wium, der er direktør og medejer af byggefirmaet Nils Wium i Køge. Selvom virksomheden stadig har opgaver i bogen, kommer det dog til at gå udover økonomien i firmaet, forudser han.

Byggefirma: Det er svært at planlægge tingene lige nu

Køge - 20. marts 2020

Det er svært at vide, hvad der kommer til at ske, og hvor lang tid, det her kommer til at vare. Sådan siger tømrermester Kristian Wium, der også er direktør og medejer af Køges største tømrer- og entrepenørfirma, Nils Wium, om den corona-krise, som allerede er på vej til at blive en større økonomisk krise.

- Ikke to dage er ens lige nu, siger han til trods for, at nedlukningen af store dele af landet altså kun har varet i få dage indtil videre.

Mens størstedelen af den offentlige sektor er lukket ned og masser af butikker og brancher har fået besked på at lukke og slukke, er byggebranchen ikke blevet tvunget til at lægge værktøjet og parkere firmabilerne. De skal dog stadig følge påbud om hygiejne og forbud om at samles for mange på samme sted. Ligesom der også er begrænsninger i forhold til, hvilke kunder de kan tage ud til. Så det vil selvfølgelig påvirke branchen. Og det gør det allerede.

- Der kommer hele tiden nye retningslinjer. Det påvirker vores firma, vores ansatte og vores kunder, selvom vi stadig er på arbejde. Der kommer heller ikke så mange nye ordrer ind lige nu, siger Kristian Wium.

Byggebranchen er allerede ramt Facebook, tv, radio og aviser vidner om et Danmark med masser af hjemmeskoling, folk som arbejder hjemme og masser af familieaktiviteter i dagtimerne. Men håndværkerne er stadig i gang. Hos Nils Wium har de 80 medarbejdere dog ikke helt almindelige dage ude på pladserne længere.

- Vi har steder, vi ikke må køre ud indtil videre. Vi har også større kunder, vi normalt løser faste opgaver for, som vi ikke kan komme ud til nu, fortæller Kristian Wium.

Alle er forvirrede Selvom både tømrere, murere og andre ansatte arbejder videre i virksomheden, påvirker det alle, at statsministeren har udstedt lukninger og forbud.

- De ansatte vil gerne have retningslinjer at arbejde efter. Men det er svært. Der kommer jo nye regler hver dag. Så vi skal hele tiden tænke over, hvad og hvor vi må sende folk ud til. Der er private hjem, vi ikke må komme ind i nu. Der er steder, hvor vi skal have tilladelse, hvis bare vi skal ind og skifte et vindue. Ikke to dage er ens lige nu, fortæller han.

Usikker fremtid I disse dage er fremtiden allerede i morgen. Med konstant nye corona-tiltag, og trusler om flere syge, ved ingen af os, hvad i morgen byder på. Det kan Kristian Wium allerede nu nikke genkendende til.

- Vi ved heller ikke med vores egne ansatte, om de pludselig bliver syge, så der kun står 30 mand her en morgen. Vi er spændte hver morgen på, hvem der kommer eller ikke kommer, og om vi kan komme ud og lave vores arbejde, siger han.

Holder modet oppe

Der er ingen tvivl om, at nye og gamle kunder holder på pengene, når kriser kradser. Det har firmaet erfaret før.

- Der bliver et hul, for der er ikke nogen, der beder os om at komme ud til dem lige nu. Telefonen ringer ikke så meget. Men efter finanskrisen var vi oppe på fuld styrke igen på tre måneder. Så jeg tror også på, at når det her har lagt sig, så skal vi nok komme op i gear igen. Men vi må jo håbe, at det ikke bliver en lang periode med det her, siger han.

Også de ansatte tager det pænt, mener han.

- De ansatte er jo nervøse. Men humøret er godt, og folk er fleksible og arbejder for eksempel på skift og andre tidspunkter end normalt, så det hele kan spille sammen med, hvor vi kan og må arbejde, og så det spiller sammen med deres familier derhjemme. Det skal jo gå op i en højere enhed for alle. Men vi snakker også med tillidsfolkene om, hvordan vi skal håndtere det hele, siger han.

Med hensyn til selve arbejdet og økonomien er der dog også lyspunkter.

- Nogle af de større virksomheder indretter sig efter forholdene, så vi stadig kan løse opgaver for dem. For eksempel ved at flytte rundt på deres medarbejdere eller sende os ud i afdelinger, mens de står tomme. Man må jo ikke være for mange mennesker samlet lige nu. Så vi er ikke løbet tør for arbejde endnu, siger han.