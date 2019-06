Se billedserie Dagens første store arrangement var et stjerneløb i den smukke natur omkring Ejby Hallen. Foto: Lars Andersen

Byfesten er kommet for at blive

Køge - 24. juni 2019 kl. 15:37 Af Lars Andersen

For andet år i træk blev der i lørdags afviklet byfest i Ejby, og der er ingen tvivl om, at festen allerede er blevet en tradition, der er kommet for at blive i den forvoksede »landsby«, hvor man gerne vil hinanden.

- Nåeh ja, vi har jo jubilæum, lyder med et stort grin fra Kim, da han sammen med Rasmus og Mette gør status over, at det nu er anden gang, der afvikles Ejby Byfest.

Det var 26-årige Rasmus, der sidste år fik idéen til en lokal byfest i »landsbyen«, som han konsekvent kalder Ejby.

- Selvom vi nok er lidt større end en traditionel landsby, så er der en helt særlig stemning herude, og folk vil rigtigt gerne hinanden, siger han.

Med hjælp fra en folk frivillige og især Kim og Mette fik han sidste år gjort ideen til virkelighed, og i år bliver byfesten så til en tradition.

- Vi begyndte jo sidste år med en lidt vild ide og nul kroner på lommen, og i år er vi oppe på et budget på 30.000 kr., som allerede er fuldt dækket ind via sponsorer, så vi regner da med at kunen lave et pænt overskud, vi så kan arbejde videre med til næste års byfest, siger Rasmus.

- For vi begynder planlægningen af Ejby Byfest 2020 allerede i næste uge, når vi har evalueret denne her.

»De tre tosser«, som Rasmus, Kim og Mette kalder sig selv stiller lige hurtigt op til ære for journalistens kamera, inden de smutter ind i hallen, hvor borgmester Marie Stærke holder velkomsttale for de 40-50 fremmødte, der allerede er dukket op.

- Det er super dejligt at se jer alle sammen, og hvor er det skønt med et lokalsamfund, der på den her måde forstår at løfte i flok, siger hun.

- En stor tak til alle frivillige og især til Rasmus, Kim og Mette, som fortjener en stor hånd.

Det fik de så fuldt fortjent, inden borgmesteren sluttede sin lille tale:

- Jeg håber I får en fantastisk dag, og jeg ville gerne selv have løbet med i jeres fine Stjerneløb, men der står et par og venter inde på rådhuset, og de vil nok blive lidt skuffede, hvis jeg ikke dukker op til deres vielse, sagde hun.

Herefter erklærede Marie Stærke Ejby Byfest 2019 for åben, og deltagerne begyndte så småt at trække udenfor hallen, hvor der var masser af fine boder, og folkene fra »Ejby Løb For Livet« gjorde klar til dagens første større arrangement - et stjerneløb rundt i den smukke natur omkring hallen.

Imens begyndte veteranbilerne så småt at indtage parkeringspladsen, og Kim, Mette og Rasmus kunne glæde sig over at vejrguderne igen i år tilsmilede Ejby Byfest med det dejligste sommervejr.