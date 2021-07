Store badedag for byens hundevovser afholdes i weekenden fra lørdag den 17. til søndag den 18. juli i Maxi Zoo Køge og i hele butikkens åbningstid. Foto: Maxi Zoo Foto: Dorottya_Mathe/Getty Images/iStockphoto

Byens vovser får sig en kold dukkert

Køge - 15. juli 2021

»Lad hunden slå sig løs, når Maxi Zoo Køge denne lørdag og søndag inviterer alle byens vovser til store badedag. Her vil din vovse få mulighed for at blive kølet ned og få en hyggelig legestund. Desuden vil du som hundeejer kunne få et hav af gode råd til, hvordan du undgår, at din søde hund dehydrerer eller får solstik i sommervarmen.«

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Maxi Zoo Køge, der byder alle byens og områdets hunde velkommen.

»Sommeren er over os, og det betyder, at badebassinet kan komme frem - også til dem med fire ben. Derfor inviterer Maxi Zoo Køge til store badedag for byens vandhunde lørdag den 17. og søndag den 18. juli i hele butikkens åbningstid. Her kan familiens pelsede medlem nyde skønt af kølende vandpjask og ikke mindst lege med sjovt og flydende legetøj med byens andre firbenede venner,« fortsætter man i pressemeddelelsen.

Her oplyses det desuden, at det begge dage også vil være muligt at få en god snak med personalet om, hvordan man som hundeejer bedst sikrer sig, at ens kæreste eje får nok væske og ikke mindst bliver kølet ned i sommervarmen, så den ikke dehydrerer eller får solstik.

»Tag derfor din bedste ven med ned i butikken til en hyggelig sommerdag, hvor der vil være rig mulighed for at bade og få brugbare råd,« lyder det.