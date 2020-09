Se billedserie Der er skruet op for charmen i den »nye« foyer, som brugerne af Teaterbygningen i Køge træder ind i. Sofaen er her optaget af Sidse Marie Olsen, der er fungerende leder af huset i øjeblikket. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Byens kulturhus skruer på sjovknappen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byens kulturhus skruer på sjovknappen

Køge - 03. september 2020 kl. 16:58 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er renoveringen af Teaterbygningen i Køge ved at være afsluttet og bygningen er på én gang både blevet mere rummelig og præget af de aktuelle corona-restriktioner.

Teaterbygningen i Køge har som bekendt gennemgået en større renovering efter, der blev konstateret problemer med det tidligere tag - som nu altså er skiftet.

Man kan allerede fornemme den omfattende make over, når man træder indenfor i huset, hvor foyeren har fået et helt nyt udtryk.

Her er der kommet nyt tapet op og Køge-platter på væggen over den lille sofa.

- Her har vi skruet lidt op for fornemmelsen af oldies but goldies og kører mormorstilen, siger Sidse Marie Olsen og fortsætter om byens gamle kulturhus - der var fokus for en større debat, da den blev malet udvendigt om for nogle år siden.

- Det må gerne stritte lidt i nogle forskellige retninger og generere noget debat og nogle meninger. Med det her nye greb føler vi os også mindre låst i forhold til, hvordan tingene var før. Det er jo lang tid siden, at nogle har ment noget om bygningens indre, som jo har nedrivningstruet siden midt i 90`erne.

Hun henviser til, at Teaterbygningen på et tidspunkt skulle delvist nedrives og give plads til et nyt kulturhus. De planer faldt dog til jorden, da der ikke var økonomi til det storstilede projekt, politikerne i byen ønskede sig. Siden har Teaterbygningen levet en lidt tilbagetrukket tilværelse, men det er altså slut nu, hvor der er brugt ti millioner på en ombygning.

I forbindelse med, at Teaterbygningen fik sin egen bestyrelse har kulturhuset også fået sin egen profil: »Flere oplevelser og færre møder«. Det er den tankegang, der nu i højere grad afspejles i huset efter renoveringen.

- Vi læner os jo op ad oplevelsesindustrien og der ligger en signalværdi i at huset nu måske opfattes sjovere og lægger op til flere oplevelser. Det hele bunder i tanken om, at huset skal have lov til at forandre sig, nu hvor vi gerne vil til at levere oplevelser med en helt anden frekvens end tidligere Vi er meget optaget af, at borgeren kan mærke husets puls og kulturens mange tilbud, når man træder ind ad døren på teaterbygningen, forklarer hun.

På rundturen i det nye Teaterbygningen kommer man selvfølgelig også ind i den store sal, hvor der er stillet stole op til de »siddende kulturtilbud«, der kan lade sig gøre i øjeblikket.