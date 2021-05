Se billedserie Alle de frivillige bag byens kino glæder sig over, at biografen nu kan byde indenfor til gode oplevelser på og foran lærredet. Her er det formand Maria H. Brünner. Foto: Kim Rasmussen

Byens kino klar til kalas

Køge - 18. maj 2021 kl. 16:08 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Nedlukningen har budt på en overhaling til den gamle biograf i Borup, der nu er klar til at byde på nye oplevelser.

- Vi er vildt glade for at måtte åbne igen, siger Maria H. Brünner, der er formand for Foreningen Borup Kino og pointerer, at det gælder både de frivillige bag biografen og gensynsglæden hos byens biografgængere:

- I den seneste tid er jeg blevet spurgt gentagne gange. »hvornår åbner biografen igen?«. Det gør vi så nu og alle er glade.

Hun fortæller, at som alle andre steder, så er det med fokus på sikkerheden og de gældende restriktioner i forhold til corona.

- Coronapas er jo et nødvendigt onde, men hvis det skal til for at åbne og skabe nogle oplevelser for byens indbyggere, så gør vi det gerne, fortsætter hun.

Hun viser rundt i biografen, hvor de mange frivillige blandt andet har brugt de fem måneder inde i salen, hvor der efterhånden er »renoveret helt ned til brostenene«, som hun forklarer.

Helt oppe foran er den lille scene nu også blevet renoveret, at det er svært at forestille sig, hvordan den egentlig så ud før.

Det kan Maria Brünner dog sagtens huske og hun fortæller, hvordan den »stak længere ud i rummet« uden dog at være særlig velegnet til at træde op på, da den havde flere forhøjninger.

Nu er der skabt en lidt bredere og mere reel scene, hvor der er plads til at lave arrangementer.

- Her kan der ske en masse ting, lige fra stand up til foredrag og musikarrangementer - og foran scenen er der plads til at danse, når vi ellers må det igen, kommenterer hun.

Maria Brünner forklarer videre, at der er ved at blive fremskaffet nogle moduler, der kan gøre scenen endnu mere rummelig, og som kan stilles frem, når det er nødvendigt og siden pakkes væk igen.

Formanden fortæller, at med den nye scene og hele nyindretningen af huset, så er der blevet plads til endnu flere aktiviteter - udover alle de gode film, der bliver vist i Borup Kino.

Som mange andre har Borup Kino også mistet indtægter i den lange periode med nedlukningen og formanden fortæller, at foreløbig har Borup Kino »ikke set en krone« fra den hjælpepakke, biografen har søgt.

- Så økonomien kunne selvfølgelig godt se bedre ud, men Borup Kino skal nok klare sig, understreger Maria Brünner.