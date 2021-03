Byen vågnede igen efter vinterlukning

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 03. marts 2021 kl. 06:51 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Solen skinnede over Køge på den første forårsdag i mandags, og samtidig var det som om, byen vågnede igen efter en vinter med mange nedlukkede butikker, som har præget gadebilledet.

Butikkernes genåbning skabte liv i gaderne, og Køge Handel melder om glimrende dag med god gang i handelen, og hvor man ikke oplevede problemer med at overholde de nye afstandskrav og restriktioner.

- Det overordnede billede er, at der har været en virkelig fin omsætning på en dag med mange glade kunder, og vi havde endda også perfekt vejr til genåbningen. Jeg har talt med en del butikker, som var overvældede over opbakningen. Der var selvfølgelig mange, der var ude for at bytte julegaver, men der var også fin omsætning derudover, fortæller aktivitetschef Katja Jensen, som i tillæg også kan glæde sig over massiv omtale af genåbningen på landsdækkende medier som DR og TV2 News, som har været med til at profilere handelsbyen.

Hun understreger dog, at mandagens genåbning ikke med et trylleslag har fjernet butikkernes udfordringer efter mere end to måneders nedlukning.

- Vi er virkelig glade for genåbningen, men det er ikke kun et rosenrødt billede. Der er stadig momsbetalinger og mange usolgte vintervarer på hylderne, så der skal virkelig nogle varer over disken i den kommende tid. Mandag var en festdag, men vi går stadig ind i en uvis tid, for vi mangler også stadig, at caféer, restauranter og de liberale erhverv får lov til at åbne igen, siger Katja Jensen.

Hun lægger ikke skjul på, at hun håber på en snarlig genåbning af resten af erhvervslivet i byen, så man igen kan tilbyde kunderne en samlet shoppeoplevelse, hvor man kan sætte sig og drikke en kop kaffe eller spise frokost eller kombinere shoppeturen med en tur til frisøren.

- Vi mangler hele oplevelsesindustrien. Man kan ikke have detailhandel uden de andre funktioner; de supplerer hinanden og skaber liv i byen, siger Katja Jensen, som håber, at eksempelvis frisører og restaurationer får lov til at genåbne inden for få uger, når man har kunnet registrere udviklingen af denne uges genåbningstiltag.

- Og så håber vi selvfølgelig at der med genåbningen følger rammer, der giver mulighed for at drive stederne på et rentabelt grundlag. Man kan frygte, at med de nuværende afstandskrav vil det slet ikke kunne betale sig for eksempelvis nogle restauranter og cafeer at genåbne, siger hun.