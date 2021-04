Se billedserie Nu sker der meget snart noget på den tomme grund i Sankt Gertrudsstræde. Et nybyggeri har været planlagt længe, men der har været forhindringer på veje. Foto: Torben Thorsø

Bybyggeri med udfordringer

Køge - 18. april 2021 kl. 07:08 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Nu sker der snart noget på byggegrunden i Sankt Gerstrudsstræde, som har stået i stampe det seneste år.

Byggetomten har været et trist syn i mere end et år, men nu sker der altså meget snart noget i bybilledet.

- Vi har det som om vi har mødt alle de bump på vejen, men overhovedet kan møde, lyder det fra Ulrik Mussmann, der står for byggeriet i indre Køge.

Opgaven var ellers rimelig simpel fra begyndelsen, for Køge Kommune havde givet grønt lys for projektet, hvor en ældre bygning skulle rives ned og erstattet med et moderne byhus, der macher de omkringliggende huse.

Der kom dog en indsigelse over det planlagt byggeri, der gik på at det ville komme for tæt på nabohuset og derfor blev der lavet nye arkitekttegner, hvor der blev rykket om på huset.

- Vi skal selv bo deroppe, så vi ville jo gerne opretholde et fornuftigt naboskab, siger han og fortæller, hvordan han og familien faktisk var klar til at spaden skulle i jorden efter sommerferien 2020.

Før håndværkerne kunne gå i gang med byggeriet skulle der dog lige tages nogle jordprøver...

- Her viste det sig, at de lidt over to meter fyldjord, der en gang er lagt på, var godt forurenet, siger Ulrik Mussmann og fortæller, at selvom man egentlig godt kunne bygge ovenpå jorden, så har han alligevel, for egen regning valgt at grave jorden af og få den kørt væk.

Med nye tegninger og en staus på jorden kunne man umiddelbart komme videre, men så var der lige coronaen og de udfordringer, det har givet for blandt andet det kommunale system. Det blev lige pludselig lidt mere omstændigt, at få en byggesag behandlet på kommunen.

- Der er ikke gået en uge, hvor jeg ike har fulgt op på sagen, siger Ulrik Mussmann, der selv har en mindre entreprenørvikrsomhed.

- Det har selvfølgelig været en hjælp, at jeg kender byggebranchen, så jeg kan forestille mig, at det ville en endnu større udfordring for folk uden kendskab til området, fortsætter han:

- Det har været op ad bakke, men nu ser det ud til at lysne og planen er, at vi begynder at grave fra på mandag.

Han fortæller videre, at til at begynde med kommer naboerne nok desværre til at mærke det i forbindelse med at omkring 270 tons jord skal køres væk på lastbiler.

Derefter begynder set egentlige arbejde med at få bygget et nyt hus.

Der er dog stadig mulighed for, at der kan ske forsinkelser med byggearbejdet, for Museum Sydøstdanmark har gjort opmærksom på, at da grunden ligger indenfor den gamle bykerne, så vil de meget gerne være med i den indledende fase, hvor der kan være mulighed for at der dukker fortidsminder op af jorden.