Se billedserie Køge Arkiverne efterlyser borgernes billeder fra året med corona. Nogle af billedernes vil blive trykt i arkivets lokalhistoriske årsskrift. Resten vil indgå i arkivets samling og være med til at bevare indtryk fra en særlig historisk begivenhed for eftertiden. Foto: Torben Thorsø

Byarkiv efterlyser corona-billeder: Historie indsamles i nutiden

Køge - 30. juni 2021 kl. 19:03 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Historien skal bevares, mens den sker. Det er filosofien bag et nyt projekt, som Køge Arkiverne skyder i gang.

Her efterlyser Køge Arkiverne billeder fra borgernes tid under corona-pandemien. Idéen er, at nogle af dem skal bruges i Køge Arkivernes årsskrift, Køge Studier, for 2020 og resten skal indgå i byarkivets samling for eftertiden.

- Det er sådan historie bliver skabt. Det kan det i hvert fald. Et arkiv er en historiefabrik, fordi vi indsamler og kuraterer samtiden, så det for eftertiden bliver til historie. Det er meget present at begynde en mere direkte formidling også af samtidig historie, når vi er midt i en historisk begivenhed, siger Frederik Stålfors Hansen, der er arkivar på Køge Arkiverne og redaktør på Køge Studier.

- Det er ikke noget, der adskiller sig synderligt fra det arbejde, vi ellers laver i ethvert år, men det er naturligvis ekstra relevant, når vi står i en historisk begivenhed, som vi ikke har set i 100 år. Men arbejdet er altid at indsamle og bevare for eftertiden. Så bliver det historie en dag, siger Frederik Stålfors Hansen.

Samtidshistorie Køge Studier er i sagens natur et tilbageskuende tidsskrift, der beskriverpersoner og begivenheder fra Køges historiske fortid. Men nu skal årsskriftet også til at formidle samtidshistorien. Det håber arkivet, at Køge-borgerne vil hjælpe med til.

- Vi arbejder i øjeblikket på højtryk med at lægge sidste hånd på Køge Arkivernes årsskrift for 2020. Forfatterne er netop ved at færdiggøre deres artikler og udvælge billeder. Men så var det, vi fik en rigtig god idé, som vi har brug for Køgensernes hjælp til at udføre. Der sker så meget i Køge i øjeblikket. Strædet er kommet til, Søndre Havn bliver forvandlet i disse år, Køge Nord skal bebygges og nu også Collstropgrunden. Hele den udvikling vil vi gerne fastholde i Køge Studier. I år er det dog ikke nybyggeri, der skal have hæderspladsen i Køge Studiers nye foto-serie, men derimod den helt særlige tid under corona, siger Frederik Stålfors Hansen.

Dine gode knips Arkivet er interesseret i alle aspekter, at det corona-år, som vi har været igennem. Det kan være nedlukning, afspritning, corona-skiltning, hjemmearbejde og hjemmeskole, tomme gader, karantæne, kviktest eller andre gode, rørende eller sjove billeder.

- Vi søger bare nogle billeder, som er sigende for den oplevelse, det har været at gennemleve året. Alt det, som borgerne føler, har kendetegnet året, og som de har fået knipset et billede af, vil vi gerne have ind, lyder opfordringen fra Frederik Stålfors Hansen.

Planen er, at hvert nummer af det lokalhistoriske årsskrift fremover skal indeholde en foto-serie, der viser noget særligt fra året, der gik.

- Tanken er, at det skal være en ny måde at formidle samtidshistorie. Vi har i mange år lavet årsberetninger, hvor man kan følge med i arkivets arbejde i det år. Men hvorfor ikke gøre det samme for hele byen, hvad har kendetegnet byen i år. Det skal gøres i form at nogle billeder, fortæller Frederik Stålfors Hansen.

Deadline for indlevering af fotos er på fredag den 2. juli.