Butikstyv snuppet to gange samme dag

Søndag aften kort før kl. 20.00 blev to mænd fra Litauen tilbageholdt i Netto i Ølbycenter, hvor de havde stjålet kolonialvarer for 720 kr.

De to mænd havde taget varerne ned i nogle medbragte tasker og i deres lommer, hvorefter de gik igennem kasselinjen uden at betale.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor de to mænd blev anholdt og sigtet for butikstyveri i forening.

De to mænd blev foruden kosterne fra Netto fundet i besiddelse af barberblade, tandbørste og parfume, som de også erkendte at have stjålet, men det lykkedes ikke for politiet at opklare, hvorfra disse ting var stjålet.