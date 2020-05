Butikstyv snuppet med gasbrænder, en lygte og ti spiseskeer

Onsdag klokken 11.56 fik politiet en anmeldelse fra en isenkræmmerforretning i Nørregade i Køge om, at personalet fulgte efter en mand, som de mistænkte for at have stjålet forskellige varer i butikken.

Politiet fik i Antoniestræde kontakt til både personalet og den mistænkte, som viste sig at være en 55-årig mand fra Karise. Han var i besiddelse af et par net, hvori der var varer med prismærker fra blandt andet isenkræmmerforretningen. Manden blev derfor anholdt og sigtet for tyveri af en gasbrænder, en lygte og ti spiseskeer til en værdi af 480 kroner fra isenkræmmeren. Ved nærmere undersøgelse var der også varer i de to net, som stammede fra Fakta i Hårlev og Normal i Køge og en butik, som det ikke umiddelbart lykkedes politiet at identificere. Der var tale om kosmetiske produkter, frugt, vaskepulver og barberblde. Den anholdte blev sigtet for yderligere tre tilfælde af butikstyveri og blev løsladt efter afhøring til sagerne.