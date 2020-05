Butikstyv slog ekspedient: Ville stjæle en øl

En kvindelig ekspedient i Fakta i Rådhusstræde afslørede manden kort før klokke 8 mandag morgen på vej ud af butikken med en øl, han ikke havde betalt for. Manden havde taget to øl i butikken og puttet den ene i lommen, mens han betalte for den anden i kassen. Da han blev gjort opmærksom på den gemte øl i jakkelommen og fik at vide, at han var uønsket i supermarkedet, opstod der en diskussion med ekspedienten, hvorefter manden pludselig slog ud efter hende. Slaget strejfede hende på hagen.