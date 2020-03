Mange folk er derhjemme i de her dage og nogle går ud for at handle tidligt og nogle kommer sent. Og folk er generelt gode til at holde afstand, siger købmand Per Jensen fra Wika Meny i Køge.

Butikschefer: Kunderne viser ansvar

Køge - 18. marts 2020 kl. 13:27 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: Mens sportsklubber, biografer, restauranter og værtshuse er lukket i Danmark, er der stadig åbent i dagligvarebutikkerne. Og kunderne har forstået alvoren og tager de nødvendige hensyn, oplever købmand Per Jensen fra Wika Meny. Kun torsdag strømmede kunderne voldsomt til for at sikre sig rigelige forsyninger.

- Det regulerer sig selv. Mange folk er derhjemme i de her dage og nogle går ud for at handle tidligt og nogle kommer sent. Og folk er generelt gode til at holde afstand. Vi har gode kunder, mener købmanden.

I butikken er der håndsprit til rådighed for kunderne, alle indkøbskurve er afsprittede og ved kasserne angiver bånd på gulvet den korrekte afstand til næste kunde. Varesortimentet er stort set som det plejer.

- Vi har fjernet tag-selv slikket og torsdag blev der ryddet for nogle varer, men nu ser det hele fornuftigt ud hele vejen rundt, fortæller købmanden.

I frokoststuen er hver anden stol fjernet og selv ved en mindre forkølelse, bliver personalet bedt om at blive derhjemme. Ingen er indtil nu blevet ramt af corona, oplyser en fortrøstningsfuld Per Jensen. Han følger nøje nyhedsstrømmen og myndighedernes instrukser og er klar til at omstille butikken yderligere med kort varsel.

- Hver dag er en ny situation, men både kunderne og personalet er heldigvis fleksible, siger han.

Hos kollegerne hos Irma er der bemærkelsesværdigt stille. Forretningen er placeret ved Køge Station, hvor langt færre end normalt benytter sig af toge og busser. Det mærkes tydeligt i forretningen, fortæller souschef Kasper Jensen. Også Irma har sørget for håndsprit og afstandsmålere ved kasserne.

- Vi er i en lidt aparte situation i forhold til vores kolleger, fordi vi ligger ved stationen. Vi kunne faktisk godt bruge lidt flere kunder. Og vores kunder er gode til at holde afstand. De er dannede og viser det nødvendige hensyn, siger han.

Trods coronaepidemien, er ingen af de ansatte blevet sendt hjem for at begrænse risikoen for smittespredning. Enkelte har været nødt til at aflyse deres ferie, men ellers er folk på arbejde som normalt med instrukser om grundig håndvask og afspritning i skift mellem lokationer. Både personale og kunder tager den alvorlige situation med oprejst pande.

- Alt er roligt hernede, og folk tager det i stiv arm. Det er sjovt at se, hvordan vi »rykker sammen i bussen« i sådan en situation, oplever souschefen.