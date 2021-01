Butikschef: - Rutinen er på plads

Tirsdagen bød på nye restriktioner, der betyder, at mindst skal være to meter mellem kunderne i butikken, men det har vi prøvet før, så rutinerne er på plads, fortæller butikschef hos Irma på Stationstorvet i Køge, Nicklas Enevoldsen:

Onsdag morgen var han selv i gang med at sætte nye afstandsmærker på gulvet, så kunderne i køen, og andre steder i butikken, har noget at holde sig til.

- Det har foreløbig været en stille morgen, også på grund af snevejret, og vi regner ikke med, at de nye restriktioner bliver et problem her i butikken, fortsætter han og peger på, at der er god plads at brede sig på i netop hans butik.