Frem til 30. juni vil bus 102A køre ad Vordingborgvej i Herfølge frem for sin normale rute, så passagerer kan komme til det nye vaccinationscenter i Herfølge.

Busrute omlægges og kører til nyt vaccinationscenter

Køge - 11. februar 2021

På tirsdag den 16. februar åbner Region Sjælland et vaccinationscenter i Herfølgehallen.

For at gøre det lettest muligt at komme til vaccinationscentret har Køge Kommune valgt at omlægge buslinje 102A mod Herfølge og Præstø, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Linje 102A vil derfor ikke køre den normale rute af Billesborgvej - Tessebøllevej. Det betyder, at bussen ikke betjener stoppestederne Herfølge Skole, Billesborgvej, Tinggården og Østertorp i sydgående retning. Bussen vil i stedet køre ad Vordingborgvej - Møllebækvej og derefter ud på sin sædvanlige rute.

Til/fra vaccinationscenteret er det muligt at benytte det midlertidige stoppested »Herfølgehallen (vaccinationscenter)« Det vil ligeledes blive etableret et midlertidigt stoppested på Vordingborgvej (ud for Profiloptik).

Erik Swiatek (S), der er formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, forklarer omlægningen af busruten i pressemeddelelsen:

- Det skal selvfølgelig være let at komme til vaccinationscentret i Herfølge med den offentlige transport. Vi har meget hurtigt skulle se ind i mulige løsninger for den kollektive trafik til Herfølgehallen, og denne løsning med omlægning af Linje 102A løser på meget fin vis den udfordring, vi blev stillet, uden at berøre for mange brugere, udtaler han.

Omlægningen af Linje 102A vil fortsat have fire afgange i timen, hvoraf en af disse afgange går hele vejen til Præstø. Linjen fra Præstø til Køge Station vil være uændret, oplyser kommunen.

Ændringen af linje 102A trådte i kraft onsdag morgen og gælder frem til 30. juni.