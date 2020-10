Bunker af bilister knaldet for sprit- og narkokørsel

Sigtet for narkobesiddelse

Klokken 23.45 var den gal på Hovedgaden i Borup. Her standsede politiet en bil på P-pladsen ved Borup Station. I bilen sad to 18-årige mænd fra lokalområdet. Føreren af bilen blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Begge mænd blev visiteret og bilen ransaget. Passageren blev sigtet for at være i besiddelse af 2,3 gram hash og 0,81 gram kokain. Føreren blev sigtet for narkobesiddelse med henblik på salg, da der blev fundet flere klumper hash, cirka 100 ubrugte pølsemandsposer, en rulle plasticfilm og en minidigitalvægt i bilen. Hashklumperne blev senere kontrolvejet til 35,45 gram. Politiet beslaglagde de ulovlige genstande med henblik på konfiskation.