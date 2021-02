Bundulovlig bil bragede gennem byen: - Det kunne være gået galt

Torsdag klokken 11.29 gjorde en betjent fra færdselsafdelingen et opsigtsvækkende syn fra videobilen, da han kørte på Stensbjergvej i Køge tæt ved Ølby Station. En bilist gassede voldsomt op og kørte alt for stærkt i en bil, som helt åbenlyst ikke var i lovlig eller forsvarlig stand.

Han kørte med den høje hastighed forbi en skole og et fodgængerfelt. Betjenten målte bilisten i den ulovlige bil til at køre hele 99 km/t, selv han kørte i byen, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t. Bilen blev standset og føreren, en 34-årig mand fra Hedehusene blev sigtet for den uansvarlige kørsel.

Han undskyldte den ulovlige bil med, at han var på vej til maleren med bilen, men det gjorde ikke kørslen mere lovlig. Han blev sigtet for hastighedsoverskridelsen, for at gasse unødigt op, hvilket frembragte røg og støj og for den bund ulovlige bil. Den 34-årige havde desuden ikke medbragt sit kørekort.