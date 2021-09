Se billedserie Køge Kommunes bundplacering i ny erhvervsundersøgelse blev et omdrejningspunkt for debatten ved Køge Arbejdsgiver Netværks vælgermøde torsdag aften. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Bundplacering i erhvervsmåling fik debatten til at slå gnister

Køge - 17. september 2021 kl. 10:07 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Med nøjagtig to måneder til kommunalvalget tirsdag 16. november blev valgkampen i Køge Kommune for alvor skudt i gang torsdag aften, da otte kandidater til kommunalvalget stillede op til vælgermøde i Spar Nord Lounge på Capelli Sport Stadion.

Mødet var arrangeret af Køge Arbejdsgiver Netværk, og mens erhvervslivets vilkår var det overordnede fællestema for aftenen, så blev Køge Kommunes svage placering i Dansk Industris seneste undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed et oplagt omdrejningspunkt for aftenens debat med flere kritiske røster i både panel og blandt publikum.

Køge rangerer blot som nr. 67 i DI-undersøgelsen. Det er 30 pladser længere nede ad listen end ved den forrige måling, og det har affødt debat omkring erhvervsindsatsen i kommunen.

- Det er ikke godt nok, og hvis vi bliver valgt ind, så vil vi arbejde på at gøre det bedre, slog Liberal Alliances nye spidskandidat, Carsten Pedersen, fast allerede i sin præsentation ved mødet, hvor han også efterlyste en bedre erhvervsstrategi i Køge Kommune.

Flere udfordringer

Det er først og fremmest dårlige sagsbehandlingstider og mangel på kommunikation, som har sikret Køge Kommune bundplaceringen i undersøgelsen. Det fik blandt andre borgmester Marie Stærke (S) og Thomas Kampmann (K) til at fremhæve en hårdt belastet forvaltning med travlhed som følge af den rivende udvikling i Køge Kommune som en uomgængelig medårsag til en langsommere sagsbehandling end ønsket.

- Vi er klar over, at vi har flaskehalse på eksempelvis byggesagsbehandlingen, og vi har gjort nogle tiltag i forhold til at sikre mere mandskab og en mere enkel indgang på området, sagde Thomas Kampmann.

- I kommuner med stor vækst er der pres på sagsbehandlingen. Vi har kun de mennesker, vi har, men der er flere på vej, sagde Marie Stærke med hensyn til flere tiltag for at forbedre sagsbehandlingstiderne - ikke mindst i form af ansættelse af flere medarbejdere.

Der var fremhævet fire hovedpunkter for mødet; udover kommunens erhvervsservice var der også arbejdskraft, uddannelse og et afsluttende punkt om byudvikling og infrastruktur på dagsordenen, men det blev den svage placering i forhold til erhvervsvenlighed, der kom til at fylde mest på mødet og fik det til at slå flest gnister i panelet.

- Vi skal tage det til os

Ken Kristensen (V) forholder sig stærkt kritisk til den erhvervsrettede indsats i den indeværende byrådsperiode. Han mener, at DI-undersøgelsen sætter fingeren på nogle problemer, der skulle have været adresseret for længst, og at man ikke bør affærdige kritikken uden videre.

- DI's undersøgelser er ikke sat i verden for at genere os eller pege fingre. Vi må tage det til os og prøve at gøre det bedre, og jeg synes, jeg hører ansvarsfraskrivelse fra Marie Stærke og Thomas Kampmann. Dette er et problem, vi har kendt til længe, og vi kunne have grebet fat om det for to eller tre år siden. Vores mål er et kommunalt erhvervshus ude i et erhvervsområde, hvor man kan give den service til virksomhederne, som de har krav på, sagde Ken Kristensen blandt andet.

- Det er let nok at stå og sige, at de kunne gøres meget bedre, Ken. Vi er en vækstkommune, så der er mere pres på det tekniske område end i andre kommuner, lød Thomas Kampmanns svar til kritikken, mens Marie Stærke fremhævede, at man allerede i 2019 satte penge af til flere medarbejdere til området og er klar til at gøre det igen nu.

Bedre kommunikation

Udfordringerne med at rekruttere de rette medarbejdere vakte en del genklang i salen, da mange virksomheder har samme udfordringer, men til gengæld blev der fra flere sider efterlyst noget så banalt som bedre kommunikation fra kommunen - både generelt og mere specifikt omkring ventetiderne i sagsbehandlingen, hvilket i betragtelig grad vil kunne hjælpe virksomheder med deres planlægning. Fra salen kom blandt andet opfordringer om at organisere sig i kommunen, så virksomhederne har kontakt til medarbejdere, der taler "deres sprog" for at sikre den bedst mulige dialog.

Thomas Kielgast (SF) nedtonede betydningen af den kritiske måling ved at fremhæve, at der kun var omkring 100 respondenter i undersøgelsen og omkring 3000 cvr-numre i kommunen, og at virksomhederne har gode vilkår i form af lav skat og ingen dækningsafgift. Søren Johansen (R) fremhævede muligheden for, at man kan få udefra kommende konsulenter til at se på, hvordan man kan skærpe erhvervsindsatsen, mens Johannes Jacobsen luftede tanker om en slags erhvervsrådgiver i kommunen i stil med partiets forslag om en borgerrådgiver.

Også Henrik Olsen (NB) erklærede sig enig i, at man skal gøre det bedre i forhold til det lokale erhvervsliv, og flere i panelet kom ind på, at en ny erhvervsstrategi bliver en af de primære opgaver i begyndelsen af den nye byrådsperiode næste år.