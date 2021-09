Se billedserie Hos Køge Bueskyttelaug er der træning for store og små flere gange om ugen.

Send til din ven. X Artiklen: Bueklub sigter på sammenholdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bueklub sigter på sammenholdet

Køge - 23. september 2021 kl. 19:04 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Robin Hood ville ikke have en chance, når talenterne hos Køge Bueskyttelaug spænder buen og lader pilen flyve ud på 60-70 meter, hvor de rammer skiven med usvigelig sikkerhed.

Det kunne man opleve onsdag aften, da der var åbent hos klubben, der hører hjemme ved Køge Stadion

Her er der dog også god til at byde nye skytter velkomne i form af drenge og piger, der måske for første gang har en bue i hænderne. De prøver kræfter med at ramme en skive, der ikke var helt så mange meter væk fra pladsen, hvor skytterne spænder buen og tager sigte.

- Så må der skydes, lyder det fra træneren, hvorefter pilene flyver af sted og begejstringen er tydeligt, når pilen »rammer gult«, som betyder, at den sidder i den inderste ring.

Bagefter er det tid til at alle drenge og piger holder inde med skydningen og henter sine pile. Det giver selvsagt en længere travetur for de talentfulde skytter, der har kørt skiven ud på de længste afstande.

Der er plads til alle i klubben - om man vil blande sig med eliten eller kun konkurrere med sig selv - fortæller Eva Flindt Marckmann, der er en del af bestyrelsen hos Køge Bueskyttelaug:

- Vi lægger meget vægt på, at det også skal være hyggeligt at komme her. Der skal både være plads til dem, der skyder 150 pile af sted på en aften og dem, der måske kun skyder 10 pile. Vi prøver at favne alle og give plads til, at man måske bare har lyst til at trække sig lidt tilbage en aften.

Hun kom selv ind i klubben, da hendes datter var seks år og fortalte, at nu ville hun gå til bueskydning!

- Jeg troede jo bare, at det var en dille, men nu er hun blevet 15 og synes stadig det er spændende, siger hun om datteren, Marie, der står udenfor med en såkaldt recurvebue, og netop har gjort en særdeles god figur ved Danmarksmesterskaberne.

- På den måde kom jeg med i bestyrelsen og nu er jeg fast inventar herude, hvor min mand også er hjælpetræner, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg elsker at komme her og hjælpe ungerne med at finde ud af om sporten tiltaler dem.

Hun fortæller, at der altid er mulighed for at komme forbi i åbningstiden og prøve om bueskydning er noget for en.

- Det er en sport, hvor vi har mange fælles oplevelser, men hvor man også kan tillade sig bare at være sig selv, siger hun og forklarer, at hvis man for alvor skal blive Robin Hoods ligemand, så kræver det evnen til at kunne koncentrere sig om de helt små marginaler.

- Man skal kunne holde koncentrationen og holde ud at træne det samme igen og igen, så man har helt styr på teknikken. Man skal have lyst til at nørde med udstyret og acceptere, at den ene dag rammer man målet og den næste dag rammer man måske ikke så meget, forklarer Eva Flindt Marckmann.

Hun pointerer igen, at klubben er for alle, der bare har lyst til at dyrke bueskydning på enten højt eller hyggeplan:

- Det gode ved sporten er jo, at man ikke nødvendigvis topper som 18-20-årig, men kan dyrke det i mange år, hvis man har lyst.

I den indeværende sæson har Køge Bueskyttelaug haft flere medlemmer, der har gjort sig bemærket ved både nationale og internationale konkurrencer.

Hun fortæller, at det i høj grad skyldes klubbens dygtige trænere, der er gode til både at introducere nye medlemmer til sporten- og til at tage sig af de ambitiøse bueskytter, der tager ud til stævner. I den forbindelse roser hun blandt andre familiemedlemmer for at være gode til at støtte op om aktiviteterne i klubben.

- Hvis man vil noget med sporten på sine børns vegne, så er det vigtigt, at man som forælder engagerer sig i klubben og måske tager med ud til stævnerne for at heppe på og hjælpe til. På den måde får vi skabt et godt sammenhold og der er kræfter til at trænerne kan koncentrere sig om de ambitiøse skytter.

I den forbindelse peger hun også på, at klubben har god glæde af de midler, der kan søges hos kommunens elitepulje, til aktiviteter, stævnerejser og udstyr.

- Det er da en fantastisk ordning at have og det er med til, at vi kan støtte endnu mere op om vores medlemmers træning, siger Eva Flindt Marckmann.

Køge Bueskyttelaug træner flere gange om ugen fra deres klubhus bagved Køge Stadion.