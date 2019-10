Se billedserie Alle partier er med i budgetforliget for Køge Kommune, der aflyser besparelser og investerer anlæg, infrastruktur og børn. Foto: Katrine Wied

Budgetforlig i medvind: - Det er fuld plade

Køge - 23. oktober 2019

- Vi har fået fuld plade. Sådan opsummerede Liberal Alliances Jeppe Lindberg det budgetforlig for Køge Kommune, som samtlige partier underskrev tidligt onsdag aften.

Dermed samles Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance om et budget, som prioriterer både anlæg og infrastruktur, der binder kommunen bedre sammen, ligesom erhvervslivet og borgernære initiativer er i fokus for årene 2020 - 2023.

En effektiv økonomistyring gennem 2019 og en gave til Køge Kommune fra kommuneaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening har givet partierne større albuerum i årets budgetaftale.

- Jeg tror, at det er unikt for en kommune i disse år at starte budgetforhandlingerne med at have råd til de flere ældre og børn, som kommer i vores kommune. Det er blandt andet resultatet af, at vi allerede for 20 år siden valgte en vækst- og udviklingsstrategi Det er de øgede skatteindtægter fra virksomheder og flere borgere, der gør, at vi har råd til det stigende antal børn og ældre, siger borgmester i Køge Kommune Marie Stærke (S).

Køge Kommune har i 2019 fået 96 millioner kroner ind i skatteindtægter fra kommunens virksomheder. Her er der tale om fordobling fra året sammenlignet med sidste år.

Budgettet for 2020 - 2023 sørger blandt andet for, at der er penge til flere pædagoger, når børnetallet vokser, og til medarbejdere i ældreplejen, når flere ældre får brug for hjælp. I alt 100 millioner kroner over de næste fire år er øremærket til at honorere denne udvikling.

Penge til renovering og byggeri Forligspartierne prioriterer også penge til nye cykelstier og bedre kvalitet og hurtigere sagsbehandling på byggesagsområdet til gavn for både private borgere og erhvervslivet. Desuden opprioriteres sårbare børn og kultur- og foreningslivet, samt nødvendigt vedligehold af kommunens bygninger. Der er blandt andet fundet penge til at renovere taget på KØS næste år, ligesom partierne allerede i 2019 har fundet 9,5 millioner kroner til at renovere det sammenstyrtningstruede tag på Teaterbygningen.

Og så er borgerne i Borup sikret endnu et stykke af omfartsvejen.

- Det har vi prioriteret højt. Sidste år afsatte vi 4-5 millioner kroner til at komme i gang med omfartsvejen i Borup. Den planlægning er nået langt. Men den del til Ørningevej koster omkring 13 millioner, den skal stå færdig i 2021-2022, siger Bent Sten Andersen fra Dansk Folkeparti.

Hos Enhedslisten glæder Niels Rolskov sig også over en kommende cykelsti i Ølby.

- Det er en vigtig ting med en cykelsti ved Ølbyvej, så man kan komme trygt fra Køge by hele vejen til campus, påpeger han.

Ældreboliger i Bjæverskov I budgetaftalen er der også ønsker om nybyggerier. Her er der blandt andet et ønske om at bygge seniorboliger i Bjæverskov. Der bliver afsat 5,7 millioner kroner til at reetablere døgninstitutionen Føllehavegård, således, at beboerne kan flyttes fra deres nuværende hus i samlet flok. Der skal opføres et nyt alment boligbyggeri med plads til i alt 10 beboere i forlængelse af Køge Nord Plejecenter, som forventes at kunne åbne medio 2021.

- Vi har et efterslæb på de kommunale bygninger, som vi kan se. Det betyder et behov for at øge anlægsrammen. Vi ser blandt andet gerne flere ældreboliger flere steder, og nu begynder vi med Bjæverskov, siger Venstres gruppeformand, Ken Kristensen.

Børnebesparelser er aflyst Desuden er forligspartierne enige om at afblæse besparelser, som ellers efter planen skulle findes på Børneudvalget og Skoleudvalget. Besparelserne blev besluttet i sidste års budgetlægning, men det har vist sig vanskeligt at finde besparelser for de cirka 11 millioner kroner, som udestår. Forligspartierne er enige om, at de fortsatte bestræbelser på at finde besparelserne afblæses i et ønske om at skåne børne- og skoleområdet mest muligt.

- Hvis vi alene havde fået annulleret besparelsen på de 11,2 millioner kroner, der var duestående på børne- og skoleområdet, så havde vi været tilfredse. Men en god aftale mellem KL og regeringen gjorde, at der faldt relativ mange penge ned i Køges kasse. Derfor kan vi være med til at udvide budget, siger Thomas Kielgast, gruppeformand i SF.

- De lejrskoler, som vi afskaffede før sommerferien, får vi mulighed for at få tilbage i anden halvår 2020, godt nok kun med tre dage, men så kan eleverne i 8. klasserne komme af sted.

Men selv om man kan betegne budget 2020 som en slags luksusbudget, understreger forligspartierne, at situationen kan se anderledes ud til næste år.