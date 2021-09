De udekørende sygeplejersker på Sandmarksbo i Køge Kommune har i flere år haft hjemme i lokaler plaget af skimmelsvamp, dårligt indeklima og mus. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Budgetaftale slår fast: Udekørende sygeplejersker skal have nye lokaler

Køge - 17. september 2021 kl. 06:05 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Som forventet rørte forligspartierne i Køge Byråd ikke ved de otte millioner kroner, der i sidste års budgetaftale blev sat af til modernisering af Køge Kommunes bygninger. Nærmere bestemt det udekørende personale, som har hjemme i lokaler på Sandmarksbo og Lerbæk Torv i Køge Kommune.

Begge steder har der været problemer med faciliteterne, erkender Bent Sten Andersen (DF), der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Som DAGBLADET Køge har beskrevet for nylig, har de udekørende sygeplejersker fra Sandmarksbo under Team Øst i mange år måtte leve i kritisable rammer. Skimmelsvamp, dårligt indeklima og problemer med mus har været nogle af de ting, som medarbejderne flere gange har råbt op om.

Det glæder hos Dansk Folkeparti, hvor man har lagt sig i selen for, at pengene ikke blev taget ud af budgettet for 2022-25.

- Min opgave har været at fortælle mine kollegaer og italesætte, at det her er nødvendigt, for i princippet kunne vi have fjernet pengene og brugt dem på andre ting, påpeger Bent Sten Andersen.

Vigtigt for trivslen Ifølge DF'eren er det essentielt, at medarbejderne fra Sandmarksbo og Lerbæk Torv får markant bedre og mere permanente lokaler.

- Det er vigtigt for deres arbejdsmiljø, det er vigtigt for fastholdelsen af personalet, og det er vigtigt for trivslen. Jeg er af den opfattelse, at hvis medarbejderne ikke trives, så gør de ældre et eller andet sted heller ikke, siger Sten Andersen.

Når det kommer til de udekørende sygeplejersker fra Sandmarksbo, har kommunen lige nu kig på nye lokaler på Gymnasievej, og når det gælder det overordnede beløb på otte millioner kroner, forventer Bent Sten Andersen, at det vil være nok.

- Jeg har været klar i spyttet om, at det her skal passe. Det skal ikke være sådan, at når vi er færdige, så mangler der en halv million kroner. Ellers må vi finde dem inden for vores eget budget, for det her skal gøres ordentligt, fastslår udvalgsformanden.

