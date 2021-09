Se billedserie Køge Kommune skal spare 70 millioner kroner årligt fra 2023. Alligevel bliver der plads til investeringer i det kommende budget, som partierne er enes om. Foto: Katrine Wied

Budget 2021: Her er partiernes mærkesager

Køge - 16. september 2021 kl. 16:12 Af Anders Fallesen og Katrine Wied Kontakt redaktionen

Alle otte partier sad med ved bordet, da politikerne i aftes indgik forlig og skrev under på årets budgetaftale.

Et budget for 2022-2025, der på forhånd var udset til at blive i mådeholdets tegn og ikke ville rumme de store gaver og nye investeringer. Alligevel er der fundet plads til en række nye investeringer, og onsdag aften holdt forligsparterne pressemøde i Køgehallerne, hvor man fra morgenstunden havde indledt budgetforhandlingerne.

Et blik på den nyindgåede budgetaftales hensigtserklæringer viser således, at der i årene frem afsættes penge til øget klimasikring, det specialiserede socialområde og visioner om gradvis implementering af loft på maksimalt 24 elever i dansk- og matematikundervisningen i de kommende 0. klasser i folkeskolen.

Derudover finder man med budgetaftalen midler til nye investeringer i Køge Marina, Den Maritime Halvø, et parkeringshus med moderne skatefaciliteter på Søndre Havn samt til Landsbypuljen og til udvidelse af ungdomsklubbernes åbningstider.

Dertil kommer - i den mere omdiskuterede ende - yderligere en stor millioninvestering i Køge Idrætspark-projektet, som et tillægsforlig nu afsætter netto 19,4 millioner kroner til færdiggørelsen af. Heri indgår investeringer til særligt et løft af trafiksikkerheden omkring idrætsparken, hvor der foruden flere parkeringspladser afsættes penge til trafiksikker adgang til hele området.

Den samlede, fremadrettede udgift til Køge Idrætspark bliver i omegnen af 120 millioner kroner - men der er dog forventninger om indtægter fra private aktører på 81 millioner kroner, oplyste borgmester Marie Stærke. I de 120 millioner indgår også 18,5 millioner, som blev afsat ved sidste års budgetforlig. Denne del af budgettet valgte Enhedslisten og Dansk Folkeparti at stå uden for.

Besparelser lurer forude

Med budgetaftalen har forligspartierne imidlertid også givet hinanden håndslag på, at man lægger såkaldte besparelsesblokke ind for årene 2023-2025. Her er der tale om besparelser på 70 millioner kroner, og hvordan de skal udmøntes, bliver op til det kommende byråd at beslutte. Skulle kommunen i de kommende år blive begunstiget af kompensationer på det specialiserede socialområde via finansloven eller de årlige økonomiforhandlinger, fratrækkes de midler dog fra besparelserne.

- Vi har forbedret servicedelen, med byrådet skal arbejde med en besparelse 70 millioner kroner årligt fra 2023. De skal findes på alle de politiske udvalg efter størrelse, men det bliver op til det nye byråd at bestemme hvordan. Sparebehovet skyldes, at vi er en kommune med høje ambitioner og at vi ikke blev imødekommet på det specialiserede socialområde, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S).

Hendes partifælle, Lene Møller Nielsen uddybede Socialdemokratiets syn på budgetttet.

- Vi er tilfredse med budgetforliget, fordi vi har formået at tilgodese både børn, unge, klima, Køge Idrætspark og et nyt skaterhus ved Søndre Havn. Mange af tingene i budgettet er socialdemokratiske mærkesager, som vi kan se os selv i. Vi har været meget optaget af landsbypuljerne. Der har vi fået 500.000 kroner hvert år i fire år. Vi kan endvidere fastholde busdriften på nuværende niveau, dog skal vi lave analysere for at effektivisere og sikre en busdrift, der tilgodeser de tyndtbefolkede områder. Der er også penge til lejrskoler, sagde Lene Møller Nielsen, som også fremhævede, at budgettet viderefører en række anlægsprojekter, som allerede er i gang, blandt andet etablering af cykelstier.

Økonomisk styring

Venstre var ikke med i sidste års forlig, men satte denne gang en underskrift på budgettet.

- Vi var ikke med i forliget sidste år af den simple grund, at der blev brugt flere penge, end livremmen kunne holde til. Det viste sig at være rigtigt, for i dag ser vi besparelser på 70 millioner kroner om året fremadrettet. Men vi er gået konstruktivt til værks for at få økonomisk styring og få færdigbygget de projekter, vi har, uden at sætte gang i nyt, siger gruppeformand Ken Kristensen (V).

Han fremhævede blandt andet aftalen om at sikre, at erhvervslivet får én indgang til kommunen.

- Rapporten fra Danske Industri har vist et kedeligt resultat. Det er vi nødt til at handle på. Vi prioriteret midler til at ansætte en medarbejder til at sikre, at vi har en smidig og effektiv håndtering af erhvervslivet, sagde Ken Kristensen.

Han pegede også på aftaler for børn og unge.

- Vi har en ambition om at sænke klassekvotienten i folkeskolen. Vi er nået frem til en model med en klassekvotient på max 24 elever i fagene dansk og matematik. Det tror vi bliver en gevinst. Det kommer en analyse på andre områder, men det er første step, sagde han.

- Vi skal også kigge på vores ungdomsklubber. De unge, der fester på kommunens faciliteter og efterlader affald og glasskår, bunder i to ting, dårlig opdragelse og at de unge mangler et sted at være. Vi vil se på at opnormere åbningstiderne i ungdomsklubber fra 7. klasse til 18 år på udvalgte steder, så de kan dyrke samvær med andre frem for at lave unoder, sagde Ken Kristensen.

K: P-hus er løfte til borgerne

Konservative fremhævede blandt andet, at budgettet indeholder et nyt parkeringshus og en skaterbane på Søndre Havn.

- Vi lander et udramatisk budget i 2022, men vi efterlader en negativ arv til det kommende byråd med 70 millioner i besparelser i de tre overslagsår. Så det er ikke et budget uden torne.

Med parkeringshuset med skate på Søndre Havn opfylder vi et løfte, som vi har givet til borgerne om parkeringsmulighederne, sagde den konservative gruppeformand Thomas Kampmann.

- Køge Marina er blevet en publikumsmagnet. Men jo flere mennesker, der kommer, jo flere udgifter koster det at holde området. Det vil være urimeligt at pålægge det til sejlerne, men nu kommer der midler til at holde det pænt.

- Landsbypuljen får 500.000 kroner om året. Det er ikke så meget, men det giver gang i landbymiljøerne.

- Vi er også glade for, at vi kan fortsætte et ambitiøst daginstitutionsbyggeri med en ny institution om året. Vi beskytter også vores minimumsnormering, som sikrer, at der et tilstrækkeligt med medarbejdere i daginstitutionerne. Det er vigtigt, når vi skal have nye borgere til at flytte til kommunen. Vi sætter penge af til en kommunal klimaindsats. Det er en nødvendighed for fremtiden, understregede Thomas Kampmann.

SF: Børn og unge

SF fremhævede især de bløde områder i budgettet.

- Jeg er glad for, at det er børnene, de ældre, klimaet og idrætten, der bliver prioriteret. Vi har sikret yderligere penge, så vi fuldt ud kan implementere beslutningen om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det betyder en voksen til tre børn i vuggestuer, og 1 voksen og seks børn i børnehaver. På skoleområdet giver vi penge til holddeling i dansk og matematik for de yngste. Det gør, at der vil være færre børn i klassen i de store fag. Vi skal også se, om vi kan finde penge, så ungdomsklubberne kan holde åbent fredag og lørdag aften og søndag eftermiddag, sagde Thomas Kielgast, der er gruppeformand for SF.

- Det er ikke særlig synligt, at vi investerer i de ældre. Men vi har valgt at fastholde puljen med 5 millioner kroner til ældreområder, som primært kan bruges til uddannelse af medarbejdere. I forhold til klimaet har vi investeringer i aktiviteter og til at have mandskab i et sekretariat, som skal arbejde med at understøtte klima og natur.

DF: Fokus på marinaen

Dansk Folkeparti er kun med i en del af budgettet. Den del, som handler om en aftale om flere investeringer i Køge Idrætspark, har partiet valgt at stå uden for.

- Det er ikke det bedste forlig, vi er kommer ud med. Vi har valgt at stå uden for aftalen om Køge Idrætspark. Men vi går med på det andet, ellers bliver vi sat uden for døren, og vi vil gerne være med til at påvirke det, der var tilbage, sagde Bent Sten Andersen, gruppeformand for Dansk Folkeparti, som blandt andet havde fået opfyldt ønsker til Køge Marina.

- Der bliver sat to gange fire millioner kroner af til et søbad, Køge Søbad, på marinaen. Der skal også laves ny infrastruktur på marinaen, så man kan komme ind og ud. Vi fik desuden en million kroner til renovationsudgifter og den afledte drift, som følger af, at mange unge besøger havnen, så hele området kan se ordentligt ud, sagde Bent Sten Andersen, der som formand for ældre- og sundhedsudvalget også havde ønsker med til dette område.

- Der lå 8 millioner kroner til nye lokaler til hjemmeplejens Team Øst, som Dagbladet også har skrevet om. De penge beholder vi i budgettet. Det er jeg glad for. Da vi havde møde med medarbejderne, var det et must for dem, at man fik optimeret deres forhold.

- Vi har også fået lov til at beholde en pulje til at udvikle medarbejdere i ældreplejen, som ikke har de rette kompetencer. Der er afsat 4,5 millioner kroner, som skal søges hvert år. Ældre- og sundhedsområdet betyder meget for os. Det er vores kerneområder. Vi har oplevet, at nogen har fokus på at spare på ældreområdet. Derfor er jeg glad for, at vi blev der, så vi kunne sikre, at det ikke skete. Vi fik reddet så meget, vi kunne, sagde Bent Sten Andersen.

EL: Klimasekretariat

Enhedslisten var det andet parti, som kun var med i en del af budgettet.

- Vi er glade for, at vi blev. I de forløbne fire år har det været en grundlæggende ting, at der var plads til uenigheder i flertalsgruppen. Vi er meget ulige børn. Det blev til, at vi står uden for forliget om Køge Idrætspark. Men vi er glade for, at vi er med til at sikre fremtiden os alle sammen. Vi var ved at skulle lægge vores klimaplan i skuffen, men vi får nu et godt sekretariat, som blandt skal arbejde med en strategi for at opføre flere el-ladestandere. Og også en pulje til at sætte nye initiativer i gang fra klimaplanene. Det er grundlaget for at vi stadig kan tænke fremad, sagde Enhedslistens Niels Rolskov, der også er formand for klima- og planudvalget.

Han har dog også interesseret sig for nogle af de bløde områder.

- Det kunne være en dealbreaker, hvis vi ikke havde fastholdt puljer til skole- og ældreområder. Det ville have smertet voldsomt, hvis vi havde taget dem af bordet. Vi er glade for, at vi fastholder vejen mod minimumsnormeringer, selv om vi ikke når det, som Enhedslisten opfatter som minimumsnormeringer. Klassekvotienten på 24 i dansk og matematik er en tidlig juleaften. Det giver mulighed for, at alle 24 kan modtage undervisning i et roligt miljø.

- Vi har måttet kæmpe for landsbypuljen hvert år, men den er nu sikret fremover. Man skal kun komme lidt rundt i Køges landsbyer, så ser man hvor meget de få penge har skabt af positiv forandring, sagde Niels Rolskov.

R: Grønne indkøb

For Radikale Venstre har klimaet også været en vigtig post i budgettet.

- Sidste år var vi nogle af de eneste, der satte det grønne på budgettet. Denne gang har alle partier haft noget med. Det betyder, at vi skal have temamøder om grønne indkøb. Det glæder jeg mig til en god debat om, sagde Radikale Venstres byrådsmedlem, Mette Jorsø.

Hun var også blandt de politikere som ønskede, at kommunen bliver bedre til at servicere det lokale erhvervsliv.

- Erhvervslivet får én indgang, så vi måske kan imødekomme den manglende dialog, som nogen synes det har været. Vi vil også se på, hvordan vi kan gøre torvet mere bilfrit. Det er et forslag fra Køge Handel, som vi meget gerne vil drøfte. Det har vi bedt teknik- og ejendomsudvalget se nærmere på, sagde Mette Jorsø.

Også løsgænger Jeppe Lindberg har haft øje for erhvervslivet.

- Vi efterlader noget til næste byråd om, hvordan vi bringer os nærmere til erhvervslivet og udvikler folkeskolen, sagde Jeppe Lindberg.

Budgettet fastholder en likviditet til uforudsete udgifter gennem hele den fire-årige periode på 200 millioner kroner.

