Se billedserie - Vi har alt hvad der er brug for til en festlig nytårsaften, lover mekaniker Martin Christiansen. Foto: Henrik Førby Jensen

Brystbomber og store raketter hos mekanikeren fra i dag

Køge - 18. december 2020 kl. 14:31 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Der er fyrværkeripakker til de mindste, raketter for hele familien, brystbomber til de frække, fjollede hatte, truthorn og et stort udvalg af batterier til de større drenge og pige i garagen hos Maiken og Martin Christiansen. For første gang forsøger ægteparret sig med fyrværkeriudsalg fra deres fælles forretning, Martins Marine & Bilservice.

Udsalget begynder i dag lørdag, men i en tid med stor usikkerhed om nationale retnings- og sikkerhedsdirektiver, er det et hårdt år at tage hul på det nye initiativ, indrømmer Martin Christiansen. Ægteparret fulgte det seneste pressemøde fra Christiansborg med en vis nervøsitet og er glade for, at de i det hele taget får lov til at sælge fyrværkeriet indtil 25. januar, hvorefter salget foregår online eller via telefon.

- Jeg tror, salget kommer til at boome de næste dage. Vi har alt, hvad der er brug for til en festlig nytårsaften. Hvis det bliver en succes, er vi jo næsten nødt til at gøre det igen til næste år, siger Martin Christiansen med et grin og skæver til sin kone.

Han har dog opbakning fra sin bedre halvdel.

- Martin har altid været lidt af en krudttosse og hvis det er hans eneste last, så må jeg jo lade ham dyrke den én gang om året, griner Maiken Christiansen.

For at tiltrække så mange kunder som muligt, får man en ekstra raket med i købet, hvis man køber for 500 til 2500 kroner. Et køb på 2500 til 5000 kroner udløser et gratis olieskift og køber man for mere end 5000 kroner kan man se frem til gratis basisservice på sin bil.

Søndag den 27. december afholder ægteparret iøvrigt fyrværkerishow klokken 19. Det sker på området ved siden af Martins Marine & Bilservice på adressen Bjergvej 11 i Herfølge,