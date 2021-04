Se billedserie Andreas Nørbjerg er født og opvokset i Køge og kommer fra en familie med iværksætteri i blodet. Han far er tidligere formand for Bygningen John Nørbjerg. Foto: Henrik Førby jensen

Bryllupsfest kickstartede ung iværksætters drøm

Køge - 05. april 2021 kl. 18:29 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

På flere måder var timingen uheldig, da Andreas Nørbjerg for to år siden fik ideen til at skabe sit eget teltfirma: Hans kone Helene var gravid med parrets første barn, han havde et fuldtidsjob som account manager hos Resurse Bank at passe og netop som han havde landet den første ordre til det nye firma, meddelte hans to kompagnons - hans søster og svoger - at de allievel ikke ville være en del af iværksættereventyret.

Trods modgang er eventyret dog langtfra slut - tværtimod.

- Det har været vildt og sjovt - men også hårdt, konstaterer den 28-årige iværksætter efter et par år med mange kostbare og tidskrævende erfaringer.

Støvet branche

Ideen til firmaet opstod, da Helene og Andres Nørbjerg besluttede at fejre deres bryllup ved en havefest hjemme i deres nyopførte hus i Lille Skensved. Andres Nørbjerg er født og opvokset i Køge i en familie med iværksætteri i blodet. Han fandt hurtigt ud af, at teltmarkedet var præget af vanetænkning og forældet markedsføring.

- Ejerne af firmaerne var på alder eller ældre end mine forældre og hele brandingen var temmelig støvet. Deres hjemmesider var ikke mobilvenlige, på flere af dem kunne man ikke finde priserne og ingen af dem var på Instagram. Jeg tænkte, at jeg kunne gøre det bedre, fortæller den unge iværksætter.

Vildere og vildere

Og det kunne han. I januar 2019 lancerede han en samlet pakke til kunderne, fik den første aftale i hus og stille og roligt begyndte ordrerne at strømme ind. Samtidig gik det op for ham, at hans manglende erfaring i branchen også betød, at han havde været naiv omkring kravene til etablering af firmaet.

- Jeg tænkte jo, at det bare skulle være et lille hobbyprojekt og havde ikke engang snakkeet med min kone om det. Men det blev hele tiden vildere og vildere. Jeg fandt for eksempel ud af, at der er love og regler. For eksempel kræver et telt på over 50 kvadratmeter faktisk en byggetilladelse!, fortæller han med et grin.

Også budgetmæssigt havde han forregnet sig og måtte skaffe sig en noget større startkapital, end han nogensinde havde forestillet sig.

- Uerfaren og naiv troede, at jeg snildt kunne starte et teltfirma op for få penge - faktisk lød mit første etableringsbudget på 30.000 kroner. Det skulle hurtigt vise sig, at jeg nok nærmere skulle have sat et ekstra nul på de cifre, fortæller han.

Et rigtig firma

Også driften har givet kostbare erfaringer: Fire gange har det været nødvendigt at flytte telte og andet udstyr til et nyt lager. I takt med, at udgifterne er steget, er det blevet nødvendigt med flere indtægter. Det kræver flere aftaler som igen kræver flere hænder til at sætte telte op med de udgifter til lønninger, der naturligvis følger med. Andreas Nørbjerg kan ikke længere nøjes med at ringe til vennerne og lokke med hyggeligt samvær og pizza.

- I øjeblikket har jeg fem deltidsansatte - planen er, at jeg i år skal kunne trække mig helt fra opsætningen af telte og koncentrere mig om salgsarbejdet og det administrative. At det bliver et rigtig firma. Opsætning af telte er jo ikke min spidskompetence - jeg er sælger, konstaterer han.

En presset far

Også på hjemmefronten har arbejdet med at etablere firmaet haft konsekvenser. Allerede i løbet af sønnen Storms første døgn, måtte Andres Nørager forlade sit spædbarn alene med sin mor og svigermod og arbejdsdagene har varet fra tidlig morgen og til efter sønnens sengetid om aftenen. Alt andet end ideelt, men nødvendigt.

- Faktisk startede far-rollen ret skidt, da jeg cirka 15 timer efter fødslen måtte køre ud med et telt til en kunde. Det har krævet en del svære samtaler med min kone og jeg har bestemt ikke væres den bedste mand og far hver eneste dag, erkender Andreas Nørbjerg.

Han er indstillet på, at det ikke skal være på den måde, når barn nummer to inden længe kommer til verden.

Nervepirrende dage

Som selvstændig er coronatiden usikker. Med udsigt til genoplukning af landet, tegner foråret og sommeren umiddelbart lys, men en opblussen af smitten og en ny nedlukning kan være skæbnesvanger. Det gælder ikke mindst for iværksættere. For Andreas Nørbjerg er presset endnu hårdere end for de fleste andre: Jobbet hos Resurse Bank er blevet opsagt på grund af digitalisering og han er ikke forsikret mod arbejdsløshed. Skulle nedlukningen igen ramme landet, har han ikke nået at skabe en omsætning som kan berettige ham til lønkompensation.

- Det er ret nervepirrende og om aftenen kan jeg da godt ligge og tænkte, hvordan det skal gå. En ny nedlukning kan betyde, at drømmen slutter. At firmaet går konkurs eller at jeg må en tur i banken og håbe på, at de vil tro på mig og mit firma. Under alle omstændigheder vil det blive en helt anden rejse, konstaterer Andreas Nørbjerg - og skynder sig at tilføje:

- Men jeg er optimist! Målet er at blive Danmarks største teltfirma inden for de næste 10 år - og her snakker vi om omsætningen og ikke om Instagram.