Sådan kan det fra sommeren næste år komme til at se ud på Køge Havn, efter at Bryghuset Braunstein nu har fået politisk opbakning til at etablere et 600 kvadratmeter stort pakhuslignende byggeri. Illustration: ADEPT Arkitekter

Bryggeri jubler: Kan bygge stort kulturtempel på havnen

Bag visionerne om det 600 kvadratmeter store pakhuslignende byggeri står Bryghuset Braunstein, hvis ansøgning om at etablere et såkaldt tap house og community house tirsdag blev behandlet af Klima og Planudvalget.

En pakhusbygning i to etager med café- og forsamlingslokaler til borgere, foreninger og virksomheder ventes næste sommer at skyde op på Køge Havn.

