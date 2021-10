Se billedserie Kultur- og Idrætsrådet i kommunen bliver barberet ned, men hensigten er at trappe op på effektiviteten i rådet, forklarer den tidligere, politiske, formand for rådet, Kirsten Larsen (K). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Brugerrådsreform: Vi vil kvalificere inddragelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Brugerrådsreform: Vi vil kvalificere inddragelsen

Køge - 25. oktober 2021 kl. 14:44 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Køge: Der er lagt op til at skære betydeligt i antallet af medlemmer til Kultur- og Idrætsrådet, som en del af den reviderede folkeoplysningspolitik, Køge Byråd skal tage stilling til på det kommende byrådsmøde.

Det er oprindeligt Kultur- og Idrætsudvalget, der har taget stilling til en revision af folkeoplysningspolitikken i Køge Kommune. Det sker på baggrund af, at udvalget ønsker en brugerinddragelse på det folkeoplysende område, "der i højere grad tilgodeser en bredere dialogbaseret tilgang på området, hvor udvalget i højere grad kommer i direkte dialog med foreninger og øvrige interessenter", lyder det i indstillingen til byrådsmødet.

Her bliver det præciseret, at af hensyn til det samlede ressourceforbrug for alle involverede ønskes aktiviteterne og medlemsskaren i Kultur- og Idrætsrådet neddroslet ligesom valgperioden tilpasses til Byrådets valgperiode på 4 år.

Konkret betyder det blandt andet, at rådet vil gå fra at bestå af 16 medlemmer og to tilforordnede til fem medlemmer bestående af fire repræsentanter fra folkeoplysende foreninger og et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget.

En bedre dialog

Det kan umiddelbart lyde som en markant nedprioritering af rådet, men Kirsten Larsen (K), der sidder i Kultur- og Idrætsrådet, samt tidligere formand for Kultur- og Idrætsrådet, forklarer, at hensigten i stedet er at gøre rådet mere handlekraftigt:

- Intentionen her ar at kvalificere rådet, så man kan bruge kræfterne på virkelig at gøre noget godt for foreningslivet i kommunen. Det her er et forsøg på at ramme tiden og gøre rådet mere effektivt og ikke mindst mere synligt.

Dårlige erfaringer

Kirsten Larsen fortæller, at grundlæggende, så skyldes ønsket om at revidere og minimere, at det brede råd med 16 medlemmer fra det folkeoplysende foreningsliv ikke har fungeret helt optimalt.

- Tanken var jo oprindeligt, at vi gerne ville have alle med og flere til at samle op på input fra foreninger og klubber. Men det har for det første været svært at få fuldt fremmøde til møderne og så er det alligevel ikke lykkedes at få inddraget alle foreninger og klubber i arbejdet, siger hun og fortsætter:

- Der har også manglet synlighed på rådets arbejde og der har været kritik af det politiske lederskab i Kultur- og Idrætsrådet.

Mere effektivt råd

Nu bliver rådet altså sandsynligvis skåret ned til fem medlemmer, fire fra foreningslivet og én fra Kultur- og Idrætsudvalget. Det skal gøre rådet mere handlingsdygtigt, fortæller Kirsten Larsen:

- Det bliver nemmere at se, hvem der er med i rådet og hvem, der står for hvad. Det bliver forhåbentlig også nemmere at mødes og meningen er, at det bliver en foreningsrepræsentant, der skal vælges som formand for rådet.

Hun fortæller videre, at der også "tunes op" på synligheden af rådet, og at fremover vil være stor fokus på at holde temabaserede dialogmøder om de ting, der rører sig i foreningslivet.

- Vi kommer til at genindføre de dialogmøder, der også var en del af rådet fra begyndelsen og det er ud fra en erkendelse af, at det "faste årshjul", der har været en del af det nuværende Kultur- og Idrætsråd, ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser de aktuelle problemer, der dukker op.

Nu kommer alle med

En anden fordel ved den nye struktur er, i følge Kirsten Larsen, at nu vil Køge Kommune ikke bare fokusere på de folkeoplysende foreninger - men også række ud til andre foreninger og de selvorganiserede foreninger.

- Vi vil bredere ud og favne hele foreningslivet i kommunen, siger hun om den indsats, der skal gøres i de kommende år og pointerer også, at når en kommende formand skal vælges for fire år og ikke de nuværende to år, så vil det forhåbentlig også give mere arbejdsro til rådet.

Der er lagt op til at fremover skal de fem medlemmer af Kultur- og Idrætsrådet bestå af fire repræsentanter fra folkeoplysende foreninger og et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget: Et medlem fra kulturområdet. Et medlem fra det folkeoplysende voksenuddannelsesområde. Et medlem fra fritidsområdet. Et medlem fra idrætsområdet. Et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget.

Alle repræsentanter vælges for den fireårige byrådsperiode.

I høringsperioden er der kommet tre høringssvar, hvor det ene handler om "det forpligtende fællesskab" i kommunens folkeoplysningspolitik. Det vil nu indgå i den videre revidering af folkeoplysningspolitikken i 2022.

.