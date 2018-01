Der har været kritik af Brugerrådet på Køge Marina i forbindelse med de aktuelle udviklingsplaner. I den forbindelse indkaldte brugerrådsformand Jan Thorst til et møde for at få afklaret, hvordan opbakningen er til rådets ageren og beslutninger. Foto: Torben Thorsø

Brugerråd samlet om marina-udvikling

Brugerrådet på Køge Marina har netop holdt et ekstraordinært møde, hvor det stod klart, at man står sammen om at sætte kursen for marinaens udvikling. Det skriver DAGBLADET Køge.

Kort før jul fik formanden for Brugerrådet på Køge Marina ellers den opsigtsvækkende melding at op mod 500 brugere af lystbådehavnen var i opposition til rådets ageren og beslutninger. Det skete i en artikel, hvor DAGBLADET havde talt med en repræsentant for Køge Marina Havjagt og Fiskeklub, (KMHF), der henviste til samarbejdet Klubberne Køge Marina, (KKM), som angiveligt talte klubber med samlet set omkring 500 medlemmer - som langt fra var enige i Brugerrådets beslutninger.

- Vi begyndte med en runde om bordet, hvor samtlige klubber gav udtryk for at man ikke kunne genkende sig selv i den tidligere udmelding og at man ikke ville lægge navn til, at man som en del af KKM også protesterede mod brugerrådet på Køge Marina, siger Jan Thorst, der forklarer, at klubberne er enige om, at KKM »kun« er et arbejdsorgan for klubbernes samarbejde omkring aktiviteter og lignende på lystbådehavnen.