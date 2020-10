Artiklen: Brothas-medlem tiltalt for våbenbesiddelse

Brothas-medlem tiltalt for våbenbesiddelse

Mandag tager Retten i Roskilde hul på en sag, hvor en 32-årig mand er tiltalt for at være i besiddelse af en pistol, da han blev standset i en bil på Københavnsvej i Køge i februar.

Ifølge anklageskriftet er manden medlem af banden Brothas. Manden blev anholdt, mens han sad i en Toyota Verso den 21. februar klokken 15.10, der holdt parkeret ud for Københavnsvej 225 ved Ølsemagle lidt nord for Køge. Her fandt politiet ham i besiddelse af en skarpladt 45 mm pistol med en 45 mm patron i kammeret med tilhørende magasin indeholdende yderligere seks stk. 45 mm patroner.