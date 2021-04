Se billedserie Mange af kommunens broer trænger efterhånden til en kærlig hånd og det kommer til at koste i de kommende år. Foto: Torben Thorsø

Broer for millioner

Køge - 13. april 2021 kl. 19:08 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Kommunen bestyrer i alt 150 broer og bygningsværker af forskellig art, størrelse og alder.

De er gennem de seneste fire år løbende blevet vurderet ved eftersyn med beskrivelse af tilstand og beskrivelse af nødvendige reparationer og vedligeholdsarbejder.

Ved særligt nedslidte broer og bygværker er der udført særeftersyn, hvor hele konstruktionen ses grundigt efter, og samlede udgifter til nødvendigt vedligehold opgøres. Vurderingen er, at 8-10 broer og bygningsværker skal udskiftes eller totalrenoveres de kommende år.

Den status er Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge netop blevet præsenteret for på udvalgets seneste møde.

Her refereres det, at brorækværker og autoværn også er et fokuspunkt.

Mange steder er de så medtaget, at de skal udskiftes og erstattes med nye og stærkere løsninger. For at kunne udføre disse reparationer og istandsættelser, skal indsatsen med genopretning og reparation forøges væsentligt, lyder det i evalueringen.

Når det kommer til selve Køge by, så er det ikke mindst den gamle Køge Bro, der skal have en overhaling, efter et længere tilløb.

Broen er et ældre bygningsværk, hvor arbejdet kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, der i oktober 2020 har godkendt et revideret projekt for renovering af Køge Bro.

Ændringen medfører dog også en forøgelse af anlægsomkostningerne på godt en million kroner, svarende til en samlet udgift på 3,5 millioner kroner. Det gør, at renoveringen ikke kan gennemføres inden for det afsatte budget, men renoveringen kan lade sig gøre i 2022, hvis der kan udpeges finansiering, gør forvaltnigen opmærksom på.

Status på baggrund af de seneste fire års gennemførte eftersyn på bro og bygningsværker er, at istandsættelse af de anbefalede broer og bygningsværker vil beløbe sig til flere millioner kroner i de næste 5-6 år, lyder vurderingen.

I foråret 2021 udføres yderlige såkaldte »genereleftersyn« af 20 broer og bygningsværker. Dermed er alle broer og bygningsværker gennemgået og tilstandsvurderet over de seneste fem år.