Se billedserie Rodin Hassan kom til Danmark i 2015, men fik først i 2019 en netværksperson. Og derfra gik alt fra sprogkundskaber til indsigt i den danske kultur og traditionerne hastigt fremad, fortæller hun. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Broen til samfundet går via kulturmødet

Køge - 13. oktober 2021 kl. 17:16 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Rodin Hassan er ikke ét sekund i tvivl.

Uden kultur- og netværksmøder på tværs, uden kontakt til det omgivende samfund og personer, der er med til at forme det, bliver integrationen svær. Om ikke tæt på umulig.

Og hun har selv mærket det på egen krop, den syriske kvinde, der sammen med sine tre børn ankom til Danmark i juni 2015 via familiesammenføring, efter hendes mand var flygtet fra krigen i Syrien.

- Det hele var svært, fordi det var nyt og anderledes. Så det gik langsomt med at blive integreret, og man har brug for rigtig meget hjælp. Vi havde ingen kontakt til danske familier de første år. For os var det svært, for vi ville gerne lære traditionerne og kulturen at kende, siger Rodin Hassan, som i 2019 endelig fik kontakt til en netværksfamilie gennem Dansk Flygtningehjælp.

- Det hjalp rigtig meget. Jeg læste på VUC og kunne få hjælp til lektier og få besøg en gang i ugen, siger Rodin Hassan.

Senere i 2019 fik hun så kontakt til Amélie Johansen fra Køge, der hellere end gerne ville hjælp Rodin og hendes familie godt til rette i det danske samfund.

- Man spørger jo sig selv, hvordan man ville klare det, hvis det var en selv, der stod i samme situation. Hvis man havde efterladt alt og var kommet til et helt nyt land med en anden kultur, hvor man ikke forstår sproget. Jeg må sige, at jeg fuld af beundring for, hvordan Rodin og hendes familie har klaret det. Jeg hjalp en dag Rodin med nogle lektier, og her læste hun op fra en Tove Ditlevsen-novelle, der foregik på Vesterbro. Og den sad bare. Man mærkede ihærdigheden og viljen til, at 'det her skal bare køre,' siger Amélie om Rodins stadigt bedre sprogkundskaber.

Informationsmøde Og mange andre Køgeborgere med flygtningebaggrund ville nyde godt af lignende kontakt til danske netværkspersoner og -familier, mener Rodin Hassan. Blandt andre hendes egen søster, fremhæver hun.

Torsdag bliver der mulighed for at mødes på tværs, når Dansk Flygtningehjælp holder åbent hus og informationsmøde, hvor man vil forsøge at matche netværkspersoner med nogle af de cirka 150 flygtningefamilier i Køgeområdet, der gerne vil have en kontaktfamilie.

I det match spiller koordinator fra Dansk Flygtningehjælp, Palle Johansen, der 'tilfældigvis' er ægtemand til Amélie, en central rolle.

- Det er mit indtryk, at meget af arbejdet med at etablere kontakt mellem familierne gik i stå under corona, siger han og fortsætter:

- Og nogle tænker måske, at 'nå ja, at 2015 (hvor flygtningekrisen for alvor eskalerede, red.) er længe siden,' og at nu er det overstået. Men der er altså stadig stort behov for kontakt og for at forstå hinanden. For mig personligt er det meget vigtigt, at vi ikke lukker os omkring os selv, og jeg synes, at vi har et medmenneskeligt ansvar for at hjælpe familier som Rodins, siger Palle Johansen.

Snart uddannet SOSU-assistent Rodin Hassan er nu godt på vej til at uddanne sig til SOSU-assistent. Efter planen er hun færdig 1. april 2022 og vil derefter gerne ud at gøre nytte i det danske samfund, hvor hun foreløbig har midlertidig opholdstilladelse fra til 2023.

En stor del af årsagen til, at hun oplever den fremdrift, er, at hun er blevet hjulpet godt på vej af civilsamfundet, fremhæver hun.

- Vejen til god integration går gennem god kontakt til netværkspersoner. I de første 2-3 år havde jeg selv ikke meget kontakt og kendte ikke rigtig noget til samfundet. Men jeg er så glad for, at det er anderledes nu. Mine tre børn på 8, 12 og 13 taler rigtig godt dansk og er alle med i foreninger, hvor de spiller fodbold, går til boksning eller går på musikskolen. Og her for nylig kom min ene dreng og råbte, "mor, mor, jeg er dansker" griner Rodin.

- De er alle meget sociale, og jeg håber da også, at jeg kan lære forældrene i deres klasser bedre at kende, siger hun videre.

Informationsmødet om netværksfamilierne finder sted torsdag den 14. oktober mellem klokken 17.00 og 18.30 på Center of Dansk og Integration (CDI), Ølbycenter 53.