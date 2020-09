Se billedserie - Det har været rigtig godt at have Frederikke Aagaard med i beslutningsprocessen i indretningen af fællesarealerne. Vi har jo alle en holdning til, hvordan vi gerne vil have det, og resultatet er helt sikkert blevet bedre, fordi der har været en professionel ind over beslutningsprocesserne, siger Bodil Skov. Foto: Joakim Zügler

Send til din ven. X Artiklen: Broen giver både fællesskab og økonomisk frihed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Broen giver både fællesskab og økonomisk frihed

Køge - 10. september 2020 kl. 05:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere i 50+ alderen vælger at bo i fællesskab med andre og deles om alt fra fritidsaktiviteter og madlavning til fællesrum og vaskemaskine.

Du skal ikke kigge langt efter naboen eller nye venskaber, når du flytter ind i Broen ved Køge Kyst, der er reserveret til voksne over 50 år uden hjemmeboende børn.

De første beboere flyttede ind i foråret 2020 og er allerede godt i gang med at sætte form på fællesskabet. Det skriver PensionDanmark i en pressemeddelelse.

- I Broen har vi lagt vægt på, at fællesområderne inspirerer beboerne til at tage del i hinandens liv på kryds og tværs af interesser, fortæller Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør hos PensionDanmark.

- Målet har været at skabe nogle rammer for et aktivt fællesskab, hvor man kan mødes om det, man har lyst og tid til. Der skal nemlig være plads til både fællesskabet og det individuelle liv i egen bolig.

Tomrum uden børn

Det kan føles som et stort tomrum, når børnene flytter hjemmefra, eller hvis man bliver alene i et lidt for stort hus. Det kan forkvinde for Broens nye beboerforening, Bodil Skov, skrive under på:

- Jeg har boet i hus på landet. Først med mine to børn og så alene. Som så mange andre begyndte jeg at tænke over, hvad jeg selv kan gøre for ikke at blive ensom, når jeg blev ældre. Så søgte jeg på mulighederne for at flytte ind i et seniorbofællesskab, fortæller hun.

- Jeg faldt over Broen, som ligger godt i forhold til bylivet, afstanden til mine børn og til naturen. Det ligger på kanten af et fredet areal, så jeg er sikker på luft og udsigt til naturen, som er meget vigtig for mig.

- Det har også været interessant at være med til at forme fællesskabet og at indrette fællesrummet og ikke mindst bruge det efterfølgende, siger hun.

Kendt Tv-vært indretter

Broens fællesarealer udgør 20 procent af beboernes boligareal, og der er taget utraditionelle metoder i brug for at skabe rum, beboerne har lyst til at bruge.

Blandt andet er den kendte tv-vært og indretningsarkitekt Frederikke Aagaard inviteret indenfor og har hjulpet beboerne med at indrette fællesrummet, der er kernen i boligprojektet.

- Vi er gået efter at finde de rammer, der skal til for at skabe fantastiske fællesskaber. Det har været spændende at hjælpe beboerne med at se på, hvordan de vil bruge fællesrummet, fortæller hun.

- Jeg er særlig glad for ideen med at genbruge elementer fra beboernes tidligere boliger i indretningen. Sammen med de nye møbler skaber det et unikt udtryk og en helt særlig stemning, siger Frederikke Aagaard.