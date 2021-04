To brødre er tiltalt for at køre om kap på Københavnsvej i Køge. Begge nægter sig skyldige. Foto: Katrine Wied

Brødre tiltalt for at køre om kap i byen: Vi accelererede bare helt normalt

Der blev ingen afgørelse, da to brødre mandag var for Retten i Roskilde, hvor de var tiltalt for at køre om kap i Køge. For den politibetjent, som anklagemyndigheden havde baseret hele sin bevisførelse på havde glemt, at hun skulle møde i retten. Sagen måtte derfor udsættes.