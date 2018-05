Se billedserie Politiet slog til mod den ulovlige fyrværkerifabrik på Fruedalsvej i Tureby den 17. december 2015. Foto: Hans Jørgen Johansen

Brødre dømt for farlig fabrik: Havde krudt nok til 1,2 millioner kanonslag

Køge - 15. maj 2018 kl. 13:53 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både beboerne i de to nærliggende huse og medarbejderne i Gyldendals boglager, der lå klos op ad fabrikshallen, var i livsfare, hvis situationen var løbet løbsk for fyrværkeriproduktionen for tre brødre i Tureby.

Det slog Retten i Roskilde fast i går, hvor de tre brødre på 32 år, 30 år og 24 år blev idømt betingede fængselsdomme for overtrædelse af fyrværkeriloven og for at bringe andres liv i fare, skriver DAGBLADET Køge.

På fabrikken, der var indrettet i et lager på Fruedalsvej, opbevarede brødrene sprængstof nok til at producere op mod 1,2 millioner ulovlige kanonslag, både i færdige kanonslag og ubrugte ingredienser. Det svarer til 892 kilo nettoeksplosivstof. Men selv vurderede de, at det var tilstrækkeligt sikkert, fordi de også havde to pulverslukkere på stedet.

- Det er ikke farligt, når der ikke er ild, sagde den ældste af brødrene, der har været hovedmanden bag produktionen.

Men det var Forsvarets ammunitionsrydningsofficer langt fra enig i, da han afgav sin vidneforklaring.

38 meter og 64 meter fra fabrikshallen ligger to huse, hvor der bor familier. I et andet lager, som ligger klos op af fyrværkerifabrikken, har forlaget Gyldendal et boglager, hvor der af og til færdes medarbejdere. Var der sket en ulykke, ville alle disse mennesker have været i fare, understregede ammunitionsrydningsofficeren.

- Der vil være så meget eksplosivstof, at det vil være forbundet med livsfare at opholde sig op til 20 meter væk fra eksplosionen. En almindelig murstenvæg vil blive væltet og lave indkast. Opholder man sig mellem 20 og 100 meter væk, vil der være risiko for at blive ramt af fragtmenter, forklarede han.

Brødrene blev idømt henholdsvis otte måneder, fem måneder og 30 dages betinget fængsel.