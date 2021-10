Køge Kommune på vej med ny stemmebil, som skal øge valgdeltagelsen i kommunen. Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Brevstemmer på hjul sættes i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brevstemmer på hjul sættes i gang

Køge - 25. oktober 2021 kl. 15:19 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

køge: Den 16. november er der valg til Regionsråd Sjælland og Køge Kommunes Byråd. Stemmeprocenten i Køge Kommune skulle gerne helt i top, og derfor ruller kampagnen "Stemmer på hjul" i form af Køge Kommunes helt egen brevstemmebil ud i perioden fra den 1. -12. november. Her vil den køre rundt i hele Køge Kommune for at indsamle brevstemmer i god tid inden valget. Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

- I Danmark er vi så heldige at have et demokrati, hvor alle har indflydelse på hvem, der skal tage de vigtige beslutninger om kommunens hverdag. Adgangen til demokratiet skal være nem og lige for alle, uanset hvor man bor og hvor stort et kendskab man har til valgprocessen. Derfor ruller vi brevstemmebilen ud i Køge Kommunes byer og samlingssteder. Jeg håber, at alle vil deltage i den fest, et kommunalvalg er, og på den måde få indflydelse på fremtidens Køge Kommune, siger borgmester Marie Stærke (S).

Alle kan stemme i brevstemmebilen. Det eneste det kræver er legitimation i form af kørekort, sundhedskort eller pas.

Synlig brevstemmebil

Det bliver ikke svært at spotte den farverige Peugot, der i valgets anledning er dækket af krydser i alverdens farver, når bilen ruller ud af Køge Rådhus for at tage imod de første brevstemmer. For at give brevstemmebilen en god start, sender Køge Kommunes Økonomiudvalg den godt afsted. Det sker når de sammen trækker sløret væk fra den farverige bil og viser brevstemmebilen frem på Køge Torv fredag den 29. oktober klokken 10.00.

Brevstemmebilens første stop på ruten bliver mandag den 1. november på Køge Torv. Udover Køge Torv, lægges ruten også forbi den prisnominerede Køge Nord Station, torvet i Ejby og uddannelsesstedet Campus Køge. I de næste uger kommer bilen bredt rundt i kommunen.

Vis, at du stemmer

Brevstemmebilens rute og tur rundt i kommunens landskab kan findes på koege.dk og følges på de sociale medier under hashtagget #køgestemmer. I brevstemmebilen kan dem, der vælger at lægge vejen forbi også vælge at tage et billede i Køge Kommunes særlige "selfie" ramme, så det er nemt at vise venner og bekendte på de sociale medier, at man har stemt.

Denne selfieramme kan også findes i en digital udgave på Køge Kommunes facebookside som man nemt og gratis kan bruge som profilbillede.